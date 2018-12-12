ЛБ: украинская разведка выходит из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ

Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве с разведывательными службами стран-участниц СНГ. Как передаёт «Левый берег», в ведомстве заявили, что участие украинской разведки в данном договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным.
Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ, которое было заключено в 1992 году. Как пишет «Левый берег», об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
«Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год. Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы ещё в 2014 году направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Всё яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами России на Украине задолго до открытого вооружённого нападения на нашу страну в 2014 году», — говорится в сообщении.
В Службе внешней разведки также отмечают, что российские спецслужбы распространили свою разведывательно-подрывную деятельность и на страны-члены НАТО, о чём свидетельствуют громкие шпионские скандалы.
«СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб», — говорится в сообщении.
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