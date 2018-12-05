Глава Мюнхенской конференции: «Кто будет у руля вместо США?» — главный вопрос XXI века

Из года в год ситуация в мире становится только хуже, пишет в своей книге «Мир в опасности» глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Отказываясь от роли лидера Запада, США ставят весь международный порядок перед фундаментальной проблемой: «Кто будет у руля?» И для Германии с Европой многое зависит от ответа на этот вопрос, подчёркивает немецкий политик.

«Большой двадцатке» нужны реформы, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В своей книге под названием «Мир в опасности» он пишет о необходимости найти такой формат, который позволит быстро находить решения для различных международных проблем.



«Из года в год ситуация становится только хуже, — считает Ишингер. — Со времён холодной войны ситуация не была такой напряжённой и опасной. Для всех тех, кто несёт политическую ответственность в этом мире, настало самое время отнестись к этой угрозе серьёзно и принять соответствующие меры». И это не «слепое паникёрство», а выводы, основывающиеся на многолетнем анализе того, что происходит в мире, подчёркивает издание.



Особую опасность для Европы Ишингер видит в конфликте между Москвой и Киевом. Он считает, что политический кризис на Украине превратился в войну на территории Европы. И одной из главных причин послужило то, что Россия отказалась соблюдать принципы, закреплённые в заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. По мнению Ишингера, «ревизионистская политика» России, которая недавно проявилась в инциденте в Керченском проливе, ставит европейские государства перед непростой задачей: найти убедительный ответ на действия Кремля.



Политик считает, что на данный момент ЕС не хватает общности в решении внешнеполитических вопросов. Многие наблюдатели относятся к этому с беспокойством. Для устранения этой проблемы Ишингер предлагает ввести мажоритарный принцип принятия внешнеполитических решений. Также он призывают Европу серьёзнее относиться к событиям на международной арене. «Ведь США, отказываясь от роли лидера Запада, ставят весь международный порядок перед фундаментальной проблемой: «Кто будет у руля?» Ответ на этот вопрос даст XXI век. И для Германии и Европы многое будет от него зависеть», — подчёркивает Ишингер.