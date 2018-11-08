Yle: «серийного обжору» в Хельсинки приговорили к 5 месяцам тюрьмы

Суд Хельсинки подтвердил приговор в отношении мужчины, который постоянно посещал столичные рестораны и не платил по счетам. После трапезы злоумышленник спокойно заявлял официантам, что у него просто нет денег. Причём ранее он уже проворачивал подобные аферы в различных городах Финляндии. В итоге злостному «обжоре» придётся отсидеть пять месяцев за решёткой, сообщает Yle.
«Серийный обжора» был приговорён к тюремному заключению за неоплаченные ужины в ресторанах Хельсинки, в среднем стоившие около €140 евро, передаёт Yle. Надворный суд Хельсинки подтвердил вынесенный в августе этого года приговор в отношении пятидесятилетнего мужчины, который с начала года постоянно посещал рестораны в финской столице, а затем отказывался платить по счетам.
Суд первой инстанции ранее приговорил «злостного обжору» к пяти месяцам тюремного заключения, говорится в статье. Надворный суд Хельсинки также отказал в праве на обжалование решения в суде вышестоящей инстанции. Мужчина был взят под стражу в июле этого года за многочисленные неуплаты по счетам после своих ужинов в центре Хельсинки. В среднем он «наедал» в каждом ресторане на сумму €140 евро. После трапезы злоумышленник даже не пытался скрыться, а спокойно заявлял официантам, что у него нет денег для оплаты счёта, поясняет Yle.
В суде мужчина признал свою вину. Выяснилось также, что в прошлые годы он уже проворачивал подобные аферы в различных городах Финляндии и тоже оказывался из-за них на скамье подсудимых. В ресторанных кругах ему даже дали прозвище herkkusuu, которое можно перевести с финского как «лакомка» или «гурман», сообщает Yle.
О решении надворного суда первой написала газета Helsingin Sanomat. По имеющейся информации, при вынесении приговора судья и прокурор сошлись во мнении, что «серийный характер преступлений говорит о высокой степени безразличия со стороны осуждённого», отмечается в статье. Поэтому в ближайшие месяцы мужчине придётся ограничиться тюремным меню.
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