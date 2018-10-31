CBS News: датчане обиделись на США из-за «фейкового доклада» об уровне их жизни

Совет экономических консультантов при Белом доме провёл исследования, согласно которому уровень жизни в скандинавских странах «по меньшей мере на 15% ниже, чем в Америке». Эти данные возмутили власти Дании. Они назвали доклад «сфабрикованным» и заявили, что готовы бросить США вызов за звание «самой лучшей социальной модели» и победить, передаёт CBS News.

Дания постоянно занимает верхние строчки в списке самых счастливых стран мира. Но скандинавское государство было очень не радо тому, как его изобразили в докладе «Издержки упущенной выгоды социализма», составленном Советом экономических консультантов (CEA) Белого дома, пишет CBS News.

Авторы 72-страничного документа включили страны Скандинавии в одну группу с Венесуэлой. По их утверждениям, уровень жизни в Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции «по меньшей мере на 15% ниже, чем в Соединённых Штатах».

Датский премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен бросил вызов этому утверждению на своей странице в Facebook. По словам политика, его страна «готова в любой момент посостязаться с американцами за статус лучшей социальной модели» и «каждый раз побеждать».

«Да, мы платим большие налоги, но мы так много получаем взамен! — добавил Расмуссен. — Наши дети получают образование независимо от их происхождения. Если мы заболеваем, то можем отправиться в больницу и получить помощь. При этом неважно, есть ли у нас специальная страховка или большой счёт в банке. И если человек теряет работу, сталкивается с проблемами или нуждается в содействии, то общество готово протянуть ему руку и вернуть на верный путь».

Многие датчане также нашли спорным довод CEA, что покупка и содержание пикапа в США заметно дешевле, чем в Дании. Между тем страна является первопроходцем в использовании ветряков. Более того, она активно повышает стоимость автомобилей, которые потребляют много бензина, и планирует полностью запретить продажу новых машин, работающих на углеводородном топливе, к 2030 году, обращает внимание CBS News.

Официальный представитель оппозиционной партии Социал-демократов Ник Хаккеруп назвал доклад Белого дома «тактикой запугивания» перед предстоящими промежуточными выборами в конгресс США. По его мнению, это исследование следует отнести к «фейковым новостям».

В недавней статье в The New York Times экономист Пол Кругман рассмотрел состояние Дании с учётом её общедоступного здравоохранения, образования и оплачиваемого декрета. «Весьма вероятно, что по меньшей мере половина жителей Скандинавии находятся в лучшем материальном положении, чем американцы», — отметил эксперт.