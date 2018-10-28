FAZ: Польша продолжает требовать от Германии репарации за Вторую мировую войну

Германия не до конца возместила Польше ущерб, нанесённый ей во Второй мировой войне — такого мнения придерживается президент Польши Анджей Дуда, пишет Frankfurter Allgemeine. Точную сумму дополнительных репараций призван установить специально созданный комитет польского парламента. Немецкое правительство не считает претензии Польши обоснованными. В ответ польская сторона обвиняет Берлин в попытке уйти от ответственности, сообщает издание.

«По моему мнению, тема репараций не является закрытой», — с таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда в преддверии межправительственных консультаций Германии и Польши, сообщает Frankfurter Allgemeine. Дуда напомнил о документах погибшего в авиакатастрофе бывшего президента Польши Леха Качиньского, доказывавших, что ущерб, нанесённый Польше в ходе Второй мировой войны, так и не был возмещён. В этих документах, в первую очередь, шла речь о польской столице Варшаве, которая была почти полностью разрушена за время войны.

Примерно год назад польская правящая партия «Право и справедливость» создала специальный парламентский комитет, целью которого было установление точной суммы репараций, которую страна потребует у ФРГ, информирует издание.

Достаточно долгое время тема репараций считалась урегулированной, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако в 2017 году председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский вновь спровоцировал дебаты по вопросу возмещения ущерба со стороны Германии. Польский политик обвинил немецкую сторону в попытке дистанцироваться от ответственности за развязывание Второй мировой войны. В свою очередь, в Германии не видят правовых основ для требований Варшавы, ввиду того, что в 1953 году коммунистическое правительство Польши объявило о своём отказе от немецких репараций.

Между тем, в пятницу в Варшаве состоятся германо-польские межправительственные консультации — в них, в том числе, примет участие Ангела Меркель. Frankfurter Allgemeine напоминает, что в следующем году главы государств Германии и Польши планируют организовать совместное памятное мероприятие в польском городе Вилун. «Мы договорились с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, что наши страны вместе вспомнят развязывание Второй мировой войны, когда Германия в союзе с СССР напала на Польшу», — передаёт издание слова Анджея Дуды.

Также, в статье приводится ещё одна цитата польского президента, в которой он резко критикует высказывание лидера немецкой партии АдГ Александра Гауланда о том, что Вторая мировая война была лишь «темным пятнышком» в истории Германии. По мнению Дуды, «ни один честный немец, серьёзно воспринимающий историю, не должен так говорить».

Нынешние отношения Германии и Польши можно охарактеризовать как «напряженные», констатирует Frankfurter Allgemeine. Помимо прочего, немецкое правительство критически настроено по отношению к недавней польской судебной реформе.