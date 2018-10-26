ZDF: «Северный поток-2» — конфликт интересов

В последнее время Соединённые Штаты усиленно пытаются продавать в Европе имеющееся у них в избытке голубое топливо, передаёт ZDF. При этом для США «Северный поток — 2» — «повод для раздражения», ведь с его помощью Россия может на долгое время стать крупнейшим поставщиком Европы. Конкурентная же борьба между Москвой и Вашингтоном разворачивается в самом центре Европы, и на кону стоит нечто гораздо большее, чем просто обеспечение энергоресурсами, подчёркивает корреспондент немецкого телеканала.

Independence — плавающий терминал для жидкого газа в порту литовского города Клайпеда. Роль поставщиков играют США и Норвегия. Название корабля («Независимость». — ИноТВ) олицетворяет программу властей. Благодаря Independence Литва с 2014 года на много снизила зависимость от российского газа.



МИНДАУГАС ЮСИУС, генеральный директор KlaipedosNafta: Раньше газ стоил в Литве на 20 процентов дороже, чем в среднем по Европе, и на 25 процентов дороже, чем в Германии. Поэтому мы были вынуждены оперативно искать решение, чтобы получить более выгодную цену на газ.



Благодаря конкуренции литовцам удалось сбить цену на российский газ. В настоящее время Соединённые Штаты усиленно пытаются продавать в Европе имеющееся у них в избытке голубое топливо. По этой причине для США «Северный поток — 2» — повод для раздражения. Как ожидается, в конце 2019 года сибирский газ через Балтийское море потечёт прямиком в Германию в обход транзитных стран. Варшава при этом лишится прибыльных транзитных пошлин. Польша и страны Балтии — ярые противники «Северного потока — 2», поскольку с его помощью Россия может на долгое время стать крупнейшим поставщиком энергоресурсов Европы.



ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ, президент Литвы: Мы считаем, что это не экономический и энергетический, а геополитический проект. Наша позиция такова, потому что мы здесь приобрели негативный опыт. Мы знаем, каково это зависеть от одного поставщика энергоресурсов — и имя ему Россия.



За «Северным потоком — 2» стоит могущественный российский газовый монополист «Газпром». Его также называют кассой Кремля, которая обеспечивает выживание путинской системы.



БАРТОЛОМЕЙ БИСКУП, политолог из Варшавского университета: «Северный поток —2» сильно разделяет Европу. Здесь налицо конфликт между новой и старой Европой. Если мы хотим жить в объединённой Европе, то от «Северного потока — 2» необходимо отказаться, поскольку он способствует расколу и разделению Европы.



Конкурентная борьба за газ между Россией и США разворачивается в самом центре Европы, и на кону стоит нечто гораздо большее, чем просто обеспечение энергоресурсами.



Дата выхода в эфир 25 октября 2018 года.