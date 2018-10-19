Newsweek: пока Пентагон пытается поладить с Китаем, Россия вовсю с ним сотрудничает

В оборонном ведомстве США выразили желание наладить ухудшившиеся на фоне торговой войны отношения с Китаем, сообщает Newsweek. Между тем Россия продолжает укреплять военное сотрудничество с Пекином и рассчитывает выгадать от противостояния двух держав.
Военные США выразили желание наладить испортившиеся отношения с Китаем на фоне обострения напряжённости между двумя державами, пишет Newsweek. Но, как отмечает издание, в ситуацию уже вмешалась Россия.
Министр обороны Джеймс Мэттис в четверг провёл встречу со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре. И хотя после переговоров, которые продлились почти полтора часа, ни одна из сторон не сделала никаких публичных заявлений, высокопоставленный чиновник Пентагона, присутствовавший на встрече, заявил, что Мэттис выступил за установление более тесных связей.
«В те времена, когда между нами существуют разногласия и действуют раздражающие факторы, нам следует пытаться углубить наши контакты, в частности на высшем уровне, стратегическом уровне, чтобы мы могли тщательно обсудить данные разногласия», — заявил помощник министра обороны Рэндалл Шривер, цитируя слова Мэттиса.
Шривер, однако, отметил, что на фоне разгоревшейся между Пекином и Вашингтоном торговой войны, сторонам пока не удалось достигнуть какого-нибудь решения.
Между тем президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном форуме «Валдай», положительно отозвался об отношениях с Китаем.
Путин, в частности, отметил укрепление экономических и политических связей между Россией и КНР на фоне введённых против обеих стран экономических санкций. Российский президент также указал на то, что Москве может быть выгодно торговое противостояние между США и Китаем.
«Например, это не самое главное, тем не менее: американцы сою поставляли в Китай в большом количестве, сейчас мы будем потихонечку заходить на этот китайский рынок со своей соей, и дадим возможность китайским партнёрам производить сою на Дальнем Востоке, если они захотят вкладывать свои деньги в это направление сельхозпроизводства», — приводит издание слова президента России.
Также Владимир Путин заявил об «огромном объёме оборота в сфере военно-технического сотрудничества» между двумя странами.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России сообщило о том, что глава ведомства Сергей Шойгу прибыл в Пекин для участия в 23-м заседании российско-китайской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Как отмечает Newsweek, оборонные связи между США и Китаем остаются в большинстве своём замороженными из-за продолжающегося спора по поводу территорий в Южно-Китайском море. В частности, американская сторона не признаёт обширные территориальные претензии Пекина в этом регионе и выступает в поддержку Тайваня — самоуправляющегося островного государства, на который претендует Пекин.
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