Asia Times: к 2020 году в Китае намерены запустить в космос «вторую Луну»

Власти китайского города Чэнду надеются уже к 2020 году запустить в космос искусственный спутник, сообщает Asia Times. Ожидается, что «вторая Луна» заменит уличные фонари и позволит привлечь в город больше туристов.

В 2020 году китайский Чэнду, столица провинции Сычуань, запустит в космос спутник-отражатель, который позволит городу справиться с проблемой ночного освещения, передаёт Asia Times.

Как сообщает интернет-издание, искусственный спутник, отражающий солнечный свет, будет в восемь раз ярче, чем настоящая Луна. При этом его диаметр освещения составит от 10 до 80 км. В городе надеются, что благодаря этому должна отпасть необходимость в уличных фонарях.

Ожидается, что размеры и яркость искусственной луны позволят видеть её в ночном небе не только из других городов Китая, но и в других странах. Кроме того, власти города полагают, что «вторая Луна» в небе позволит привлечь туристов.

В Чэнду отмечают, что тестирования начались несколько лет назад, и на данный момент разработка технологий и дизайна проекта уже завершена. Однако дата запуска спутника остаётся неизвестна, отмечает Asia Times.

Вместе с тем ряд учёных опасаются, что искусственный спутник повлияет на здоровье китайцев. Так, предполагается, что подобный ночной свет может оказать негативное воздействие на эпигенетические часы жителей города.

Однако профессор Харбинского политехнического университета Кан Вэйминь заверяет, что яркость этого нового источника света будет примерно такая же, как в сумерки.

Asia Times напоминает, что в 1999 году Россия пыталась установить 25-метровое зеркало, отражавшее солнечный свет, на орбитальной станции «Мир». Однако программа была свёрнута из-за неполадок.