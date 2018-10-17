Asia Times: к 2020 году в Китае намерены запустить в космос «вторую Луну»
В 2020 году китайский Чэнду, столица провинции Сычуань, запустит в космос спутник-отражатель, который позволит городу справиться с проблемой ночного освещения, передаёт Asia Times.
Asia Times напоминает, что в 1999 году Россия пыталась установить 25-метровое зеркало, отражавшее солнечный свет, на орбитальной станции «Мир». Однако программа была свёрнута из-за неполадок.
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