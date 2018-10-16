Посол Китая в США: чтобы процветать, китайцам не нужно воровать чужие технологии

Обвинения американских чиновников в адрес Китая в связи с «воровством» технологий безосновательны хотя бы потому, что 1,4 миллиарда китайцев не нужны чужие разработки, чтобы процветать, заявил в интервью Fox News посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай. Как подчеркнул дипломат, он сам и его коллеги из других стран не вполне понимают, к кому прислушивается президент США Дональд Трамп в экономических вопросах — и принимает ли он решения сам.

Американские чиновники, впрочем, утверждают, что Китай в данном вопросе — не вполне невинная сторона — по их словам, вы воруете интеллектуальную собственность и вынуждаете американские компании, инвестирующие в Китай, передавать технологии китайским предприятиям. А вот что сказал о Китае советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро:

ПИТЕР НАВАРРО, советник президента США по вопросам торговли: Со структурной точки зрения Китай настроен на то, чтобы, так сказать, паразитировать на всём мире — всё, что делает Пекин для роста экономики, часто делается за счёт всех остальных.

А не ранее, чем на этой неделе, высокопоставленный сотрудник китайских разведслужб был экстрадирован назад в США, поскольку его обвинили в попытке похитить засекреченные сведения из GE Aviation и других компаний аэрокосмического сектора.

ЦУЙ ТЯНЬКАЙ, посол Китая в США: Я думаю, что все эти обвинения, касающиеся пути развития Китая — безосновательны и несправедливы по отношению к китайскому народу. Знаете, в Китае живёт 1,4 миллиарда человек. Было бы трудно представить, что пятая часть населения мира может развиваться и процветать не полагаясь в основном на собственные силы, а воруя и вынуждая компании передавать какие-то там технологии. Это невозможно. Китайцы так же трудолюбивы и усердны, как и любой другой народ на Земле.

Вы понимаете, к кому прислушивается президент Трамп в вопросах торговли? Это сторонники умеренных взглядов, вроде Кадлоу или Мнучина, или же такие «радикалы» как Наварро?

ЦУЙ ТЯНЬКАЙ: Это у вас надо спрашивать.

У вас есть какое-то недопонимание в этом плане? Ведь всё-таки сообщать в Пекин, кого слушает президент США — это часть ваших обязанностей как посла Китая.

ЦУЙ ТЯНЬКАЙ: Честно говоря, я беседовал с послами других стран в Вашингтоне, и вот этот момент отчасти и составляет глобальную проблему, которая перед нами стоит.

Какой момент?

ЦУЙ ТЯНЬКАЙ: Никто не знает, кто принимает окончательные решения. Разумеется, по идее, такие решения принимает президент. Но какие роли играют другие люди? Иногда здесь возникает серьёзная путаница.

Дата выхода в эфир 14 октября 2018 года.