Трамп: Китай для США гораздо опаснее России — даже несмотря на её «вмешательство»

В интервью CBS News Дональд Трамп заявил, что он очень жёстко относится к Владимиру Путину не на словах, а на деле, в первую очередь потому, что отправил Украине наступательное вооружение. Кроме того, американский лидер признал «российское вмешательство» в выборы, однако подчеркнул, что, по его мнению, Китай для США — гораздо более серьёзная проблема.
Люди не понимают, почему вы никогда не критикуете Владимира Путина.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Хорошо, послушайте меня.
Мне это непонятно.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы не знаете, что мы обсуждали с Путиным на встрече перед той пресс-конференцией.
Нет, я имею в виду, то, что вы говорили на людях. Вы никогда не критикуете его публично.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Неужели? Это я начал поставлять Украине наступательное оружие и противотанковые средства. Обама этого не делал. Знаете, что он им поставлял? Подушки и одеяла. И он сдал часть Украины России, где она теперь держит свои подлодки.
Я имею ввиду (критиковать. — ИноТВ) лично Владимира Путина.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне кажется, лично с ним я очень жёсток. У меня с ним была встреча. Лицом к лицу. Это были очень жёсткие — но также и хорошие — переговоры.
Согласны ли вы с тем, что Владимир Путин имеет отношение к убийствам и к отравлению (Скрипалей. — ИноТВ)?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Возможно, имеет. Возможно. Я хочу сказать, я не…
Возможно?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я опираюсь на данные (британцев. — ИноТВ), это произошло не у нас в стране.
Они не должны этим заниматься. Это ужасно.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Разумеется, не должны…
Считаете ли вы, что русские вмешались в выборы 2016 года? В наши выборы?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Они вмешались. Но я считаю, что Китай тоже этим занимался. Как и другие страны.
Но почему вы говорите, что Китай тоже вмешался?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Хотите, я вам кое-что скажу?
Почему вы говорите о Китае, почему вы просто не скажете, что русские действительно вмешались?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Потому что я считаю, что Китай тоже работал в этом направлении, и если честно, я считаю Китай более серьёзной проблемой.
Поразительно. Вы уходите о темы России.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, не ухожу.
Нет, уходите.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я говорю о России, но не забываю и о Китае.
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