Трамп: Китай для США гораздо опаснее России — даже несмотря на её «вмешательство»

В интервью CBS News Дональд Трамп заявил, что он очень жёстко относится к Владимиру Путину не на словах, а на деле, в первую очередь потому, что отправил Украине наступательное вооружение. Кроме того, американский лидер признал «российское вмешательство» в выборы, однако подчеркнул, что, по его мнению, Китай для США — гораздо более серьёзная проблема.

Люди не понимают, почему вы никогда не критикуете Владимира Путина.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Хорошо, послушайте меня.



Мне это непонятно.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы не знаете, что мы обсуждали с Путиным на встрече перед той пресс-конференцией.



Нет, я имею в виду, то, что вы говорили на людях. Вы никогда не критикуете его публично.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Неужели? Это я начал поставлять Украине наступательное оружие и противотанковые средства. Обама этого не делал. Знаете, что он им поставлял? Подушки и одеяла. И он сдал часть Украины России, где она теперь держит свои подлодки.



Я имею ввиду (критиковать. — ИноТВ) лично Владимира Путина.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне кажется, лично с ним я очень жёсток. У меня с ним была встреча. Лицом к лицу. Это были очень жёсткие — но также и хорошие — переговоры.



Согласны ли вы с тем, что Владимир Путин имеет отношение к убийствам и к отравлению (Скрипалей. — ИноТВ)?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Возможно, имеет. Возможно. Я хочу сказать, я не…



Возможно?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я опираюсь на данные (британцев. — ИноТВ), это произошло не у нас в стране.



Они не должны этим заниматься. Это ужасно.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Разумеется, не должны…



Считаете ли вы, что русские вмешались в выборы 2016 года? В наши выборы?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Они вмешались. Но я считаю, что Китай тоже этим занимался. Как и другие страны.



Но почему вы говорите, что Китай тоже вмешался?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Хотите, я вам кое-что скажу?



Почему вы говорите о Китае, почему вы просто не скажете, что русские действительно вмешались?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Потому что я считаю, что Китай тоже работал в этом направлении, и если честно, я считаю Китай более серьёзной проблемой.



Поразительно. Вы уходите о темы России.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, не ухожу.



Нет, уходите.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я говорю о России, но не забываю и о Китае.



Дата выхода в эфир 14 октября.