Страны Западной Европы постоянно осуждают главу Кремля Владимира Путина, но при этом делают «большой бизнес» с Москвой. Об этом на полях последней встречи глав МИД ЕС в Люксембурге заявил министр иностранных дел Венгрии, сообщает британский телеканал Sky News. «Двойные стандарты и лицемерие» Евросоюза по отношению к Российской Федерации «просто обескураживают», констатировал Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обрушился с резкой критикой на Великобританию, Францию и другие европейские страны за их, по его же словам, «лицемерную» позицию по отношению к России, сообщает Sky News.

На полях последней встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге Сийярто обвинил западноевропейские государства в том, что те осуждают президента Российской Федерации Владимира Путина, но при этом делают «большой бизнес» с Москвой, отмечает британский телеканал.

«Эти двойные стандарты. Это лицемерие, которое имеет место, когда дело доходит до сотрудничества и отношений с Россией, просто обескураживает», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

«Если честно, то мы сыты этим по горло», — добавил Петер Сийярто.

Венгерский министр также заверил, что «самый большой бизнес с Российской Федерацией делают» те страны, которые, собственно, и «борются» за сохранение в силе экономических санкций против Москвы.

По мнению главы МИД Венгрии, в интересах ЕС — «и это очевидно» — восстановить «прагматическое, нормальное сотрудничество между Европой и Россией, которое бы основывалось на общих принципах, взаимном доверии и уважении норм международного права».

«Я надеюсь, что ситуация на международной арене позволит нам вернуться к этой стратегии», — констатировал на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.