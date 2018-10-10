Forbes: санкции России не помеха — её экономика заточена под «чёрный день»

Российская экономика ещё с 2014 года стоит на «самых пессимистичных сценариях», и Центробанк страны готов и к санкциям, и к снижению цены на нефть, пишет колумнист Forbes Кен Рапоза. Вместе с тем, по мнению журналиста, новым экономическим мерам против России пока неоткуда взяться.

Центральный банк России готов к любым невзгодам, будь то резкое падение цен на нефть или новые санкции — более того, вся экономика страны ещё с 2014 года, когда в отношении Москвы начали вводить экономические меры, «строится на самых пессимистичных сценариях», пишет обозреватель Forbes Кен Рапоза. «Единственный сценарий хуже — война, — иронизирует журналист. — Вот как зловеще воспринимает Россия свои перспективы, когда рассматривает непредсказуемые внешние факторы вроде санкций Брюсселя и Вашингтона».

Как напоминает Рапоза, первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева в недавнем интервью отметила, что её ведомство учитывает все сценарии риска — в том числе и снижение цены на нефть до $35 за баррель. Между тем, в соответствии с «базовым» сценарием Центробанка, котировки нефти марки Urals будут снижаться в следующем году и достигнут средних показателей в $55 за баррель в 2020-2021 годах, говорится в статье. Российский бюджет с 2019 по 2021 год был составлен исходя из цены на нефть в районе $50, и если она упадёт ещё ниже, Москве придётся его урезать, предупреждает автор.

Тем временем, хотя нынешний рост нефтяных котировок положительно влияет на российский фондовый рынок, потребительские ожидания снижаются, констатирует обозреватель Forbes. Налоги растут, а покупательский спрос падает, в результате чего замедляется рост ВВП; индекс потребительской уверенности в стране, по данным российских служб исследования общественного мнения, сократился с июля по сентябрь на шесть процентных пунктов до -14% в период с июля по сентябрь, тогда как доля россиян, ожидающих положительных перемен в следующем году снизилась с 25% до 16%; а количество российских граждан, ждущих от нового года негативных событий, увеличилось с 20% до 32%, перечисляет журналист.

Как отмечает Рапоза, хотя США вот уже некоторое время грозят России новыми санкциями, пока не ясно, откуда они возьмутся. «Наёмные юристы разных олигархов в последнее время околачиваются в Вашингтоне, пытаясь убедить конгрессменов в необходимости принять санкции в отношении их конкурентов, но администрация Трампа в целом занимается тем, что вводит индивидуальные меры в отношении важных россиян с громкими именами», — пишет он.

Вместе с тем, даже если американский минфин решит ударить по России, ограничив её в плане использования доллара — что маловероятно — у Москвы есть план и на этот случай: как заявил недавно президент-председатель правления банка ВТБ, российские компании в настоящий момент снижают количество сделок в долларах, используя рубль и другие валюты, пишет Рапоза.

Впрочем, Россия — по крайней мере, пока — «вышла из-под удара»: вице-президент США Майк Пенс на прошлой неделе обвинил во вмешательстве в американские выборы не её, а Китай, подчёркивает журналист. «Вздох облегчения Путина было слышно отсюда», — шутит он.