Hill: советник Трампа считает, что США должны конкурировать с Россией в энергетике

Главный советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудроу заявил, что Вашингтон должен «бросить вызов» России в энергетике, сообщает The Hill. По мысли чиновника, у Америки уже есть огромные запасы углеводородов, и ей теперь необходимо создать инфраструктуру для их поставки за рубеж, в том числе — и в Европу.

Главный советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудроу заявил, что Вашингтону следует сосредоточиться на развитии энергетики, дабы тем самым бросить вызов России, сообщает TheHill.

«Мы — господствующая в энергетике держава. Через пару лет мы будем производить 15 миллионов баррелей нефти в день. Мы скоро перегоним и Саудовскую Аравию, и Россию», — цитирует Кудроу издание.

«У нас в Пермском бассейне (нефтегазоносный бассейн между западной частью Техаса и северо-востоком Нью-Мексико. — ИноТВ) столько газа добывается, что люди не знают, что с ним делать — его просто сжигают, потому что не находят ему применение, — также отметил чиновник.

«Что это значит? Это значит, что нам нужно наладить инфраструктуру для газопроводов — с востока на запад и с запада на восток. Нужно доставить это добро на северо-восток, доставить его в Европу и бросить вызов гегемонии России в области природного газа и СПГ. Задача это выполнимая, — добавил Кудроу. — Нам действительно надо сосредоточиться на энергетическом секторе. И всем этим по большей части могут заняться частные компании».

Как подчёркивается в материале The Hill, на прошлой неделе информагентства сообщали о том, что Россия и Саудовская Аравия в сентябре договорились об увеличении добычи нефти, что продемонстрировало, что Эр-Рияд и Москва «всё больше готовы сотрудничать без привлечения остальных членов ОПЕК».