Contra Magazin: Италия объявила ЕС войну, способную привести к его краху

Новая правительственная коалиция евроскептиков в Италии явно решила выступить против ЕС и фактически объявила ему войну, пишет австрийский Contra Magazin. Огромный внешний долг и дефицит бюджета Италии позволяют Риму надавить на группу вокруг Макрона, Меркель и Юнкера ради выгодной сделки по реструктуризации итальянского долга. В итоге это может стать для ЕС началом конца, считает автор статьи.

Италия фактически объявила войну Меркель и Евросоюзу, и это может привести к краху ЕС, пишет австрийский Contra Magazin. Если у кого-то когда-то и были какие-то сомнения в том, что лидеры коалиции евроскептиков, которая сейчас управляет Италией, вознамерились выступить против Европейского союза, если предложенный ими бюджет не будет одобрен, то сейчас их уже точно не осталось, убеждён автор статьи Марко Майер.

Заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо из «Движения 5 звёзд» и министр внутренних дел Маттео Сальвини из «Лиги» настаивают на своём суверенитете в отношении Брюсселя. Их проект бюджета, содержащий как понижение налогов, так и универсальный доход, превысил разрешённую в ЕС отметку дефицита бюджета в 2% ВВП и составил 2,4%.

Из-за этого в затруднительном положении оказался министр финансов Италии Джованни Триа, потому что он не хочет согласовывать этот проект бюджета с Брюсселем и предпочитает менее конфронтационный и более ориентированный на ЕС вариант. Однако у Ди Майо и Сальвини совсем другие планы.

Оба политика знают, что у них на руках есть весомые козыри — колоссальный государственный долг на сумму более €2 млрд, пришедшая в упадок банковская система, которую в ходе финансового кризиса после 2008 года не спасли деньги налогоплательщиков, а также почти €1 млрд задолженности по системе Target2, которой пользуются для внутренних расчётов Центробанки еврозоны.

Как поясняет издание, это означает, что они могут надавить на Жан-Клода Юнкера, Ангелу Меркель и Кристин Лагард из МВФ, чтобы получить наиболее выгодные возможности для реструктуризации долга. Для итальянского правительства это станет определённым облегчением ввиду высокой задолженности по процентам.

Однако чтобы этого добиться, Сальвини и Ди Майо должны попытаться договориться с Брюсселем, Берлином и МВФ о хорошей сделке для Италии, отмечает Марко Майер. Именно по этой причине дефицит бюджета сначала вышел за пределы 2%, а потом снова сократился до тех же 2%. Тем не менее, это было сделано с такими условиями, которые, как они знали, вызовут неудовольствие среди министров финансов стран ЕС. Цель в том, чтобы подтолкнуть Брюссель и выставить его злодеем, чтобы общественное мнение снова было на стороне выхода Италии из Евросоюза, разъясняет австрийский журнал.

Другой пункт «наступления» состоит в том, чтобы обновить ЕС изнутри, о чём Сальвини заявляет открыто как о своей первоочередной цели. Для этого он уже вступил в союз с Виктором Орбаном, который сделал Макрона главным врагом в европейской политике и вошёл в клинч с Жан-Клодом Юнкером, пишет Contra Magazin. Если венгерского премьер-министра исключат из Европейской народной партии, то и Меркель, против которой Орбан пока не выступал так открыто, тоже станет для Венгрии врагом, а это в интересах Сальвини. При таком раскладе логичным следствием стал бы альянс с «Альтернативой для Германии», которая стремится к рейтингу популярности в 20%, считает автор статьи.

«То, что мы видим в данный момент, может быть началом конца того ЕС, каким мы знаем его сейчас», — подчёркивает Марко Майер. Экономический и финансовый кризис 2008 года и миграционный кризис 2015 года стали тяжёлым ударом для «еврократии», уверяет австрийский журнал. Даже если в реальной политике это пока не особенно заметно, ЕС сейчас находится в таком трудном положении, что у него есть только две возможности: либо план группы вокруг Макрона, Юнкера и Меркель, нацеленный на «углубление» союза, в скором времени заработает, либо ЕС разобьётся об него и будет заменён новым союзом, заключает Contra Magazin.