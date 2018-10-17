El País: ненадёжность США подталкивает Европу к России

Поддержка президентом США Дональдом Трампом брексита и выход из иранской ядерной сделки демонстрируют ненадёжность страны в качестве союзника ЕС, пишет обозреватель El País Карлос Ярнос. Журналист полагает, что это заставляет страны Евросоюза задуматься о необходимости строительства собственной архитектуры безопасности и укрепления отношений с Россией.

Через два месяца после того, как испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету вблизи российских границ в небе над Эстонией, до сих пор остаются неизвестны детали «столь серьёзного» происшествия, пишет обозреватель El País Карлос Ярнос.



Очевидно одно: запуск боевой ракеты мог привести к катастрофическим последствиям. Однако он не только не привлёк к себе большого внимания в Испании, но и не заставил задуматься лидеров страны, разумно ли позволять сотням испанских самолётов летать в зоне постоянных взаимных нарушений воздушного пространства друг друга Россией и НАТО. Тем временем, в Европе, по словам Ярноса, всё чаще задаются вопросом, не пришло ли время перестать видеть в России врага и посмотреть на неё как на потенциального союзника.



С 2004 года шесть испанских истребителей и 130 военнослужащих защищают воздушное пространство Эстонии, Литвы и Латвии в рамках программы НАТО по воздушному патрулированию над странами Балтии.



Официально в рамках НАТО Испания защищает воздушное пространство государств альянса, а также ограждает страны Восточной Европы от «нестабильности, созданной последними конфликтами». Тем не менее на деле эти страны, заинтересованные скорее во вступлении в НАТО, нежели в ЕС, давят на альянс с целью укрепления границ с Россией. Это призвано сдержать возможность «военной агрессии» со стороны России, полагает Ярнос.



Несмотря на то, что холодная война закончилась ещё в 1989 году, пишет автор, США продолжали воспринимать Россию главной угрозой своей безопасности. Однако, отмечает журналист, с расширением НАТО на восток угроза в адрес самой России казалась более очевидной.



Вместе с тем именно подобное восприятие США России настроило против неё Европу, мешая развитию политики добрососедства. Тем не менее, сейчас, впервые за несколько десятилетий, «стратегии, альянсы и угрозы меняются», отмечает Ярнос.



По его мнению, ключевую роль в этом процессе играет президент США Дональд Трамп. В частности, его поддержка брексита и выход из ядерной сделки с Ираном показали ЕС ненадёжность США в качестве союзника. Кроме того, сближение Трампа с президентом России Владимиром Путиным посеяло страх, что страны могут достичь соглашения, в котором ЕС станет лишь разменной монетой.



Всё это укрепляло в сознании европейцев идею необходимости сближения с Россией, не только крупнейшим соседом ЕС, но и основным поставщиком энергоносителей.



При этом автору кажется закономерным тот факт, что Эммануэль Макрон, выступающий за необходимость укрепления европейской архитектуры безопасности, первым публично призвал к сближению с Москвой. Кроме того, президент Франции подчеркнул важность «извлечения всех необходимых выводов из окончания холодной войны» и пересмотра механизмов обеспечения равновесия в Европе.



Ярнос полагает, что за последний год в вопросе строительства собственной системы безопасности Евросоюз продвинулся больше, чем за последние 60 лет своего существования. При этом одним из последствий обеспечения обороны без оглядки на США, по мнению журналиста, является восприятие России «соседом, партнёром, потенциальным союзником, а не врагом».



«На этот раз лжец Трамп открыл глаза европейцам», — пишет Ярнос в своей статье для El País, предполагая, что пришло время испанцам публично заявить о необходимости пересмотра отношений ЕС с Россией.

Комментарии читателей на сайте El País:

Varka Martinez: Плохая статья, написанная чтобы оправдать заголовок «вместо того, чтобы относиться к соседней стране как к врагу», то есть исходя из этих слов мы должны предположить, что вполне естественно видеть в России врага. El País меняет редакционную линию (к счастью), но сохраняет долю русофобии.

Isidro Riquelme: Россия — естественный союзник Европы. Все старые альянсы — пережиток прошлого, времён холодной войны.

Joseph Nathan: России следовало бы вступить в ряды ЕС, она продаёт газ, там технологии и лучшие математики, хорошие университеты, во время всех исторических столкновений в Европе Россия всегда боролась на стороне победителей и больше не является коммунистическим раем. Хотя борьба с коррупцией и мафией обойдётся недёшево.

Juancho Martin Mariano: Должно быть конец света уже близок, раз El País публикует такие статьи, признавая, что Россия «тоже не дьявол», что самолёты НАТО ставят под угрозу безопасность воздушного пространства России или что нужно прекратить относиться к ней как к врагу.

Carlos Diaz: Дело не в том, что Россия наш друг, а в том, что США перестали быть им, так что мы вольны делать то, что захотим. Это значит, что Россия может стать для нас отличным рынком, к сожалению, санкции сильно сократили объём продаж, так что первым делом их нужно смягчить.

Pablo Villaverde: НАТО защищает своих союзников, будь то вблизи российской границы или вдали от неё.