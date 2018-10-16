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Le Figaro: страны ЕС готовят правовую основу для санкций за кибератаки

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На встрече в Люксембурге восемь государств Евросоюза призвали срочно создать законодательную базу для введения санкций за кибератаки, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, «злонамеренной активности» в интернете становится всё больше, и во многих случаях Запад возлагает вину на Россию.
Le Figaro: страны ЕС готовят правовую основу для санкций за кибератаки
Reuters

Европейский союз хочет дать усиленный отпор «электронному вмешательству», сообщает Le Figaro. На встрече министров иностранных дел в Люксембурге группа государств во главе с Нидерландами высказалась за введение санкций против виновников кибератак, говорится в статье.

Восемь стран: Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Литва, Эстония, Латвия и Румыния – призвали «срочно» создать правовые основы, позволяющие «бить по информационным пиратам», пишет французское издание. «В отсутствие решительных международных мер создаётся ощущение, что кибератаки останутся безнаказанными», - цитирует газета их совместное заявление.

«Все согласны вводить санкции, но необходимо сначала договориться о правовых основах, - объясняет неназванный дипломат. - Возникает множество вопросов, в частности о доказательствах ответственности за атаку».

Как отмечает Le Figaro, «необходимость» санкций за кибератаки возникает в связи с «ростом злонамеренной активности» в сети. В многих случаях вину за «пиратство» и «электронное вмешательство» Запад возлагает на Москву. Так, в апреле Нидерланды «расстроили кибератаку российского агентства военной разведки ГРУ против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», говорится в статье. Москва эти обвинения отвергает.

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источник
Le Figaro Франция Европа
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Великобритания Дания Евросоюз интернет кибератака Латвия Литва Нидерланды Россия Румыния санкции Финляндия Эстония
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