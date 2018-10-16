Le Figaro: страны ЕС готовят правовую основу для санкций за кибератаки

На встрече в Люксембурге восемь государств Евросоюза призвали срочно создать законодательную базу для введения санкций за кибератаки, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, «злонамеренной активности» в интернете становится всё больше, и во многих случаях Запад возлагает вину на Россию.
Европейский союз хочет дать усиленный отпор «электронному вмешательству», сообщает Le Figaro. На встрече министров иностранных дел в Люксембурге группа государств во главе с Нидерландами высказалась за введение санкций против виновников кибератак, говорится в статье.
Восемь стран: Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Литва, Эстония, Латвия и Румыния – призвали «срочно»создать правовые основы, позволяющие«бить по информационным пиратам», пишет французское издание. «В отсутствие решительных международных мер создаётся ощущение, что кибератаки останутся безнаказанными», - цитирует газета их совместное заявление.
«Все согласны вводить санкции, но необходимо сначала договориться о правовых основах, - объясняет неназванный дипломат. - Возникает множество вопросов, в частности о доказательствах ответственности за атаку».
Как отмечает Le Figaro, «необходимость» санкций за кибератаки возникает в связи с «ростом злонамеренной активности» в сети. В многих случаях вину за «пиратство» и «электронное вмешательство» Запад возлагает на Москву. Так, в апреле Нидерланды «расстроили кибератаку российского агентства военной разведки ГРУ против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», говорится в статье. Москва эти обвинения отвергает.
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, что по прибытии в Звёздный Городок после аварийной посадки «Союза МС-10» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратил внимание, что на улице холодно, и дал ему свою куртку.
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА из-за задолженности перед игроками по заработной плате.
Экипажи самолётов морской авиации Черноморского флота начали занятия по горной подготовке в рамках плановой программы по выживанию на земле в различных условиях. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Наталья Шатихина, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, заявила, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовал в избиении гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в беседе с НСН оценил слова экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что Германия и Россия якобы совместно «хотят задушить» Варшаву и Центральную Европу.
Севастополь дополнительно направил 250 млн рублей на развитие гражданского сектора аэродрома Бельбек, рассказал вице-губернатор Илья Пономарёв, комментируя принятые заксобранием изменения в бюджет 2018—2020 годов.
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал информацию о крушении самолёта Су-27 Вооружённых сил Украины, который упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.
В Ямало-Ненецком автономном округе задержали и отправили в колонию экс-начальника отдела милиции посёлка Ханымей Константина Сильченко. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал сообщение Генштаба Вооружённых сил Украины о гибели двух пилотов при крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полёта.
Патриархия Турецкой православной церкви направила иск в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против Константинопольского патриархата (КП), сообщила ТАСС официальный представитель церкви Севги Эренерол.
Депутаты Верховной рады приняли закон, который предусматривает окончательное снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращение разрушенного четвёртого энергоблока станции в экологически безопасную систему.