Министр обороны Нидерландов: мы находимся в состоянии кибервойны с Россией
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд считает, что её страна находится «в состоянии кибервойны» с Россией, сообщает Libération.
Как напоминает издание, в начале октября Служба военной разведки и безопасности Нидерландов объявила о высылке российских агентов, намеревавшихся совершить хакерскую атаку на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Россия решительно отвергла эти обвинения, отметив, что высылка дипломатов была следствием «неродразумения».
«То, что произошло, действительно опасно», — отметила Бейлевельд в эфире телеканала NPO 1. На вопрос журналиста о том, можно ли квалифицировать текущее положение дел между Россией и Нидерландами как кибервойну, глава ведомства ответила: «Да, так и есть».
«Эти люди различными способами пытаются вмешиваться в нашу повседневную жизнь, влиять на нашу демократию. Нам пора перестать быть наивными в этом отношении и принять меры», — добавила министр. Именно по этой причине, по её словам, важно было придать огласке попытку «взлома», якобы осуществлённую российскими агентами.
Глава минобороны также заверила, что в бюджете подконтрольного ей ведомства зарезервированы дополнительные средства на обеспечение кибербезопасности в связи с произошедшими событиями.
«Мы будем больше инвестировать в работу разведывательных служб, чтобы иметь возможность видеть, что происходит, и, в случае необходимости, принимать меры», — заявила Бейлевельд.
Помимо этого, глава минобороны, по её словам, предложила НАТО использовать нидерландских «киберсолдат». По заверению министра, это предложение в настоящее время «активно изучается».
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