Haaretz: единственное олимпийское золото Израиля может уйти с молотка — чемпиону нужны деньги

Галь Фридман, единственный олимпийский чемпион в истории Израиля, планирует выставить свою медаль на аукцион, пишет Haaretz. Ранее спортсмен заявлял, что эту награду не могут заменить никакие деньги, но теперь он передумал.

Бывший виндсёрфер Галь Фридман, завоевавший единственное в истории Израиля олимпийское золото, планирует продать свою награду с молотка, сообщает Haaretz.



На своей странице в Facebook Фридман написал, что ищет «эксперта по eBay, знающего, как выставить на аукцион редкий предмет, единственный в своём роде в Израиле». Затем, в ответ на вопросы комментаторов, он признал, что речь идёт о его олимпийской медали.



Как отмечает Haaretz, некоторые пользователи Facebook призывали экс-чемпиона не продавать награду, другие же интересовались, сколько он за неё хочет. Реакция Фридмана: «Отвечу только серьёзным людям с большими деньгами», — и «У вас есть хорошие идеи, что с ней делать?».



Позже он заявил сайту Walla Sport: «На данный момент я просто изучаю, сколько она стоит. Мне нужны деньги. Она будет продана по цене, которую я сочту адекватной».



Haaretz напоминает, что золото Фридман завоевал на Олимпийский играх 2004 года в Афинах. Ранее, в 1996 году в Атланте, он выиграл бронзу, а в 2001 году стал чемпионом мира по виндсёрфингу. В 2008 году израильтянин навсегда ушёл из спорта.



«Сейчас, в возрасте 43 лет, он тренирует других виндсёрферов, но свой основной доход получает, работая фотографом на свадьбах и других мероприятиях», — говорится в статье.



В 2005 году родителей Фридмана ограбили, рассказывает Haaretz. Были похищены некоторые предметы из их сейфа, в том числе две олимпийские медали сына. Несколько дней спустя случайный прохожий нашёл медали на пляже. Но до этой находки Фридман заявил о своём олимпийском золоте: «Никакая сумма денег не могла бы заменить эту медаль».