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Haaretz: единственное олимпийское золото Израиля может уйти с молотка — чемпиону нужны деньги

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Галь Фридман, единственный олимпийский чемпион в истории Израиля, планирует выставить свою медаль на аукцион, пишет Haaretz. Ранее спортсмен заявлял, что эту награду не могут заменить никакие деньги, но теперь он передумал.
Haaretz: единственное олимпийское золото Израиля может уйти с молотка — чемпиону нужны деньги
Reuters

Бывший виндсёрфер Галь Фридман, завоевавший единственное в истории Израиля олимпийское золото, планирует продать свою награду с молотка, сообщает Haaretz.

На своей странице в Facebook Фридман написал, что ищет «эксперта по eBay, знающего, как выставить на аукцион редкий предмет, единственный в своём роде в Израиле». Затем, в ответ на вопросы комментаторов, он признал, что речь идёт о его олимпийской медали.

Как отмечает Haaretz, некоторые пользователи Facebook призывали экс-чемпиона не продавать награду, другие же интересовались, сколько он за неё хочет. Реакция Фридмана: «Отвечу только серьёзным людям с большими деньгами», — и «У вас есть хорошие идеи, что с ней делать?».

Позже он заявил сайту Walla Sport: «На данный момент я просто изучаю, сколько она стоит. Мне нужны деньги. Она будет продана по цене, которую я сочту адекватной».

Haaretz напоминает, что золото Фридман завоевал на Олимпийский играх 2004 года в Афинах. Ранее, в 1996 году в Атланте, он выиграл бронзу, а в 2001 году стал чемпионом мира по виндсёрфингу. В 2008 году израильтянин навсегда ушёл из спорта.

«Сейчас, в возрасте 43 лет, он тренирует других виндсёрферов, но свой основной доход получает, работая фотографом на свадьбах и других мероприятиях», — говорится в статье.

В 2005 году родителей Фридмана ограбили, рассказывает Haaretz. Были похищены некоторые предметы из их сейфа, в том числе две олимпийские медали сына. Несколько дней спустя случайный прохожий нашёл медали на пляже. Но до этой находки Фридман заявил о своём олимпийском золоте: «Никакая сумма денег не могла бы заменить эту медаль».

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Haaretz Израиль Азия
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