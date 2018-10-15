Ведущая CBS News об интервью с Трампом: он пытался заговорить мне зубы — как любой политик

Если после своей победы на выборах Дональд Трамп был явно потрясён, то сегодня он чувствует себя гораздо увереннее, рассказала побеседовавшая уже в третий раз с президентом на передаче 60 Minutes журналист Лесли Шталь. Ведущая признала, что Трамп пытался уйти от вопросов о России и «заговорить ей зубы» — но так поступали все политики, у которых ей доводилось брать интервью.

Лесли, вы уже три раза брали интервью у президента Дональда Трампа — когда он был ещё кандидатом в президенты, затем избранным президентом до инаугурации, и теперь, когда он занимает президентское кресло. Изменил ли его этот пост?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ, ведущая 60 Minutes: Что ж, если сравнивать три интервью, то сегодня он вёл себя совершенно по-другому. Но по-настоящему выдающейся у нас получилась беседа, состоявшаяся спустя три дня после того, как он одержал победу на выборах.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это была сумасшедшая гонка, скажу я вам…



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: У меня тогда сложилось впечатление, что он просто ошеломлён. Сейчас же он гораздо увереннее в себе. Он действительно президент. И это чувствуется. Я почувствовала это во время нашего последнего интервью.



Как вы думаете, удалось ли вам хоть раз по-настоящему задеть его каким-нибудь своим вопросом — так, чтобы вы заметили в нём раздражение или чтобы он ответил что-то резкое?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Мне кажется, он демонстрировал такое поведение, скорее когда я пыталась вернуть разговор к заданному вопросу. Вот это несколько действовало ему на нервы.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Спрошу ещё раз. Так.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я понимаю… Лесли, вам не обязательно задавать вопрос дважды. Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать…



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Так ответьте на мой вопрос.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Вот мой ответ.



Периодически складывается ощущение, что он пытается вам заговаривать зубы.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Знаете что? Да, он пытался заговаривать мне зубы. Но я никогда не проводила интервью с политиками, которые бы не пытались заговорить мне зубы.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Считаете ли вы, что русские вмешались в выборы 2016 года? В наши выборы.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Они… они вмешивались. Но я считаю, что Китай тоже этим занимался. Как и другие страны.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Но почему вы…



ДОНАЛЬД ТРАМП: И другие страны, на мой взгляд.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): …говорите, что Китай тоже вмешивался?



ДОНАЛЬД ТРАМП: А хотите ещё кое-что?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Но почему вы утверждаете, что Китай? Почему просто не признаёте…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Позвольте задать вам вопрос.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): …что русские вмешались?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Потому что я считаю, что Китай тоже работал в этом направлении, и если честно, я считаю Китай более серьёзной проблемой.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Поразительно. Вы уходите от темы России.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет, не ухожу.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Уходите-уходите.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я лишь говорю, что Россия…



Когда вы шли в Овальный кабинет, вы попытались взять с него слово, что он не уволит Роберта Мюллера.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Да.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Вы можете официально обещать, что вы не прикроете расследование Мюллера?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну, я не даю никаких обещаний.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Да, как же он не хотел отвечать на этот вопрос. Он не хотел давать никаких обещаний. Он так и сказал: «Я не собираюсь давать никаких обещаний на 60 Minutes».



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не хочу давать никаких обещаний. Почему я должен вам что-то обещать? Если я обещаю, то я обещаю. Вам я обещать ничего не обязан. И я не намерен этого делать.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Но вы не мне обещаете.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Да, этот вопрос ему тоже не слишком понравился. Но знаете что? Ему понравилась наша словесная дуэль. Он сам это сказал. Да и я видела, что ему нравится.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Я не соглашусь, но я не хочу с вами об этом спорить.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Да это нормально.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Давайте ещё спорить о другом.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Лесли, это нормально. Но всё-таки я президент, …



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Да и нам же…



ДОНАЛЬД ТРАМП: …а вы нет.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): …весело, не правда ли? А, разумеется.



Он был очень сдержан с вами, и его вопрос о СМИ…



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Да, я получила свою долю «фейковых новостей». Не скажу, что он был сдержан. Он неоднократно критиковал фейковые новости.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Вы заявляли, что эта администрация работает, как прекрасно отлаженный механизм. Но мы всё равно продолжаем слышать новости о хаосе в Белом доме.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Всё это неправда. Это фейковые новости.



А в какой-то момент он настолько любезно начал с вами общаться, что вы даже обвинили его в стремлении вас подмаслить.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Мне кажется, он и впрямь пытался меня подмаслить.



ДОНАЛЬД ТРАМП: И вот, я участвую в 60 Minute, отличная передача. Моё первые интервью с Майком Уоллесом, правильно?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Да.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это было прекрасное интервью, он был так любезен. И тогда, много лет назад, он был любезен лишь со мной — с другими нет. И вот я снова на 60 Minutes, с Лесли Шталь. Это даже круче, чем Майк Уоллес. Вы считаете, что вы круче, чем Майк Уоллес?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Пытаетесь меня подмаслить.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Пусть.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Понимаете, когда вы берёте у кого-то интервью, вы знаете, что это представление. Вас снимает камера, на вас направлен свет. Он прекрасно понимает, каково это — делать шоу.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Вы правда считаете, что я бы попросил Россию помочь мне с выборами. Хватит вам уже.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Так что я думаю, он всегда осознаёт, что все потом это увидят, но и я это тоже осознаю…



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ (в интервью): Ого, посмотрите только на ваш рабочий стол…



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: …потому что я интервьюер. Как-то так: вы стремитесь, чтобы между обеими сторонами работала химия.



Как вы считаете, почему президент Трамп решил дать вам интервью сейчас, именно в этот момент?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Мне кажется, он пытается принести победу республиканцам на промежуточных выборах. И на мой взгляд, он считает, и я знаю, его сторонники тоже так считают, что чем больше он везде появляется, тем больше шансов у республиканцев. Тем лучше для него самого. По-моему, Белый дом пришёл к выводу, что пытаться сдерживать его, не давать появляться на телевидении, на встречах с избирателями — ошибка. Ему всё это нравится. Он действительно черпает огромное количество энергии от толпы. И я считаю, что он черпает огромное количество энергии из таких вот противостояний, которое у нас с ним было.



ДОНАЛЬДТ ТРАМП: Да нет, мне весело. То есть я хорошо провёл время. Не знаю почему, мне это всё нравится.



Дата выхода в эфир 14 октября 2018 года.