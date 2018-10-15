DM: астронавт рассказал о превратностях невесомости — организм начинает избавляться от скелета

00:21 Сборная Испании впервые в своей истории пропустила три мяча на своём поле в официальном матче Сборная Испании по футболу впервые в своей истории, играя на своём поле, пропустила три мяча в официальном матче.

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23:56 СМИ: Генпрокуратура Турции нашла свидетельствующие о смерти Хашукджи доказательства Сотрудники Генеральной прокуратуры Турции нашли доказательства, которые, как уточняется, могут свидетельствовать о том, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит.

23:54 «Анжи» заявил о планах чествовать Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА Футбольный клуб «Анжи» намерен чествовать бойца Хабиба Нурмагомедова перед матчем с ЦСКА в Махачкале.

23:50 Прихожане РПЦ не смогут молиться на Афоне Верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

23:49 Сборная Швейцарии обыграла Исландию в Лиге наций Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Исландии в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

23:43 Дубль Стерлинга помог сборной Англии победить Испанию в матче Лиги наций Сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Испании в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

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23:30 Футболист «Ливерпуля» Мане получил травму в расположении сборной Сенегала Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала Садио Мане получил травму руки, находясь в расположении национальной команды.

23:26 Депутат Рады угрожает британскому журналисту расправой за срыв флагов с могилы Бандеры Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил расправой британскому журналисту Грэму Филлипсу за срыв флагов с могилы лидера экстремистской Организации украинских националистов Степана Бандеры в Мюнхене.

23:20 Цзю о возможном бое Нурмагомедова и Мейвезера: шоу должно продолжаться Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о возможном бое чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера.

23:15 В Крыму обезвредили четыре бомбы времён Великой Отечественной войны В Ленинском районе Крыма обезвредили три фугасные авиационные бомбы и одну противотанковую бомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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23:05 В Карелии усилили контроль за пассажирскими автобусами из-за роста числа ДТП В Карелии решили на систематической основе проверять пассажирский транспорт, занимающийся междугородними и межрегиональными перевозками, сообщают «Невские новости» со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.

23:05 Астронавт Келли заявил, что система эвакуации «Союза МС-10» прекрасно сработала Астронавт NASA Скотт Келли в беседе с РИА Новости оценил систему эвакуации корабля «Союз МС-10».

23:04 Сальников даст старт чемпионату ДФО по плаванию Президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников даст старт чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа по плаванию 16 октября в Хабаровске.

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