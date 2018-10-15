DM: астронавт рассказал о превратностях невесомости — организм начинает избавляться от скелета

100 месяцев, проведённых в невесомости оставят человека без костей, приводит Daily Mirror слова бывшего американского астронавта Скотта Келли. Этим фактом Келли поделился в новом документальном фильме «НАСА: путешествие в завтрашний день». Фильм рассказывает о важных вехах деятельности НАСА и том, как на самом деле живётся астронавтам в космосе, сообщает издание.
Телеканал Discovery снял фильм, приуроченный к 60-летию НАСА, пишет Daily Mirror. Основная цель документальной картины под названием «НАСА: путешествие в завтрашний день» — осветить основные успехи НАСА за всю историю существования ведомства. Например, в фильме демонстрируется знаменитое видео с Нилом Армстронгом во время его посадки на Луну.
Впрочем, как сообщает издание, картина содержит и оборотную сторону медали изучения космоса. Например, в интервью для фильма бывший астронавт НАСА Скотт Келли рассказал, что долгое пребывание в невесомости теоретически может лишить человека всех его костей. «Мы теряем один процент костной массы каждый месяц. В космосе тело человека понимает, что ему больше не нужно поддерживать собственный вес с помощью костей — и начинает избавляться от скелета, — приводит издание слова Келли. — Теоретически через сто месяцев в теле может и вовсе не остаться костей».
В числе других значимых моментов фильма Daily Mirror выделяет сюжеты о поисках жизни на других планетах, взгляде президента Кеннеди на исследования космоса и об истории создания знаменитой фотографии «Восход Земли», сделанной в ходе первого в истории пилотируемого облёта Луны.
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