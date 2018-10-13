Berlingske: за согласие с позицией Кремля датчан будут сажать на 12 лет

Согласно новому законопроекту, который рассматривается в Дании, датчанам грозит до 12 лет тюрьмы за попытку повлиять на общественное мнение, если высказывания не совпадают с официальной позицией правительства. Как пишет Berlingske, если гражданин выступит против антироссийских санкций или поддержит строительство «Северного потока — 2», ему будет грозить уголовная ответственность.

Коллективное мышление, конформизм и постоянно сужающийся коридор допустимых мнений всегда сказывались на общественной дискуссии в Дании. Как пишет в статье для Berlingske журналист Флеминг Росе, последняя из таких попыток ещё сильнее сузить датский коридор мнений — это законопроект о «поддержке мер по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой». По нему нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы, если предполагаемое влияние совершено во время предвыборной кампании.

Как отмечает автор статьи, имеется весьма полное описание действий, подпадающих под будущий закон: это и разного рода вмешательства в общественные дебаты, и попытки влиять на процесс принятия решений. В законе упоминаются телетрансляции, радиопередачи, публикации в газетах, журналах и других печатных СМИ, а также в интернете и социальных сетях.

«Таким образом, под его действие потенциально подпадает ситуация, когда агент иностранной разведки говорит, что было бы славно заменить перегоревшую лампочку в туалете того или иного заведения, а датский директор берет и следует его совету», —пишет Росе.

Однако дело примет куда более серьёзный оборот, если датский гражданин, имеющий знакомых фермеров, после четырех лет крупных убытков решит, что антироссийские санкции Дании и других западных стран контрпродуктивны. Если он поделится своими соображениями в СМИ, за это ему будет полагаться наказание. Такой же исход будет и в том случае, если после беседы с российским агентом, замаскированным под дипломата, бизнесмена или журналиста, датский гражданин попытается повлиять на мнение в пользу газопровода «Северный поток — 2». И то же самое произойдёт, если какой-нибудь эко-активист или противник сланцевого газа, переговорив с российским агентом, пустит в ход его аргументы в спорах с общественностью.

Как заключает автор статьи, данный законопроект выглядит попыткой запугать общество наравне с законодательством в других европейских странах, криминализировавших «фейковые новости». Речь идёт о вполне законных взглядах, которые имеют место в публичных дискуссиях, но могут быть приняты за промывание мозгов. В результате этого коридор допустимых взглядов в стране станет ещё уже.