ERR: новый посол Эстонии хочет больше общаться с Россией

Российско-эстонские отношения пока ещё далеки от идеальных, отмечает ERR. Но новый посол Эстонии в России Маргус Лайдре уверен, что необходимо больше общаться и обсуждать спорные темы, чтобы удалось преодолеть все существующие разногласия. Посол также рассказал, что на церемонии вручения верительных грамот в Кремле президент Путин поприветствовал его по-эстонски.

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре вручил сегодня в Кремле верительные грамоты президенту Владимиру Путину. После официальной церемонии у дипломата была возможность побеседовать с российским лидером. Детали этой беседы узнал наш московский корреспондент.

Помимо посла Эстонии, свои верительные грамоты президенту России сегодня вручали представители 22 государств. Такая церемония проходит в Кремле два раза в год согласно строгому протоколу: подход к президенту, поклон, вручение, рукопожатие и протокольное фото.

Важная часть мероприятия — речь президента, в которой он кратко касается двусторонних отношений России со всеми странами, чьи послы принимали участие в церемонии.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом — с Эстонской Республикой, на основе уважения и учёта интересов друг друга. В Эстонии постоянно проживает много наших соотечественников. И мы исходим из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека.

Вручение верительных грамот — одно из немногих мероприятий, в ходе которого посол может напрямую поговорить с президентом России.

МАРГУС ЛАЙДРЕ, посол Эстонии в России: При вручении верительных грамот президент Путин поприветствовал меня по-эстонски. И затем в ходе краткого общения он сказал, что Эстония — маленькая соседняя страна, с которой Россия хотела бы иметь хорошие отношения на основе взаимоуважения.

Однако пока российско-эстонские отношения далеки от идеальных.

МАРГУС ЛАЙДРЕ: Мы должны разговаривать — в том числе и с теми, чьи позиции и ценности мы, возможно, не всегда разделяем. Может быть, именно с ними в первую очередь мы и должны говорить. И я думаю, что это и есть основная задача, которая стоит перед нами: разговаривать, общаться. Ведь только так и можно преодолеть эти разногласия.

Дата выхода в эфир 11 октября 2018 года.