ERR: новый посол Эстонии хочет больше общаться с Россией

Российско-эстонские отношения пока ещё далеки от идеальных, отмечает ERR. Но новый посол Эстонии в России Маргус Лайдре уверен, что необходимо больше общаться и обсуждать спорные темы, чтобы удалось преодолеть все существующие разногласия. Посол также рассказал, что на церемонии вручения верительных грамот в Кремле президент Путин поприветствовал его по-эстонски.
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре вручил сегодня в Кремле верительные грамоты президенту Владимиру Путину. После официальной церемонии у дипломата была возможность побеседовать с российским лидером. Детали этой беседы узнал наш московский корреспондент.
Помимо посла Эстонии, свои верительные грамоты президенту России сегодня вручали представители 22 государств. Такая церемония проходит в Кремле два раза в год согласно строгому протоколу: подход к президенту, поклон, вручение, рукопожатие и протокольное фото.
Важная часть мероприятия — речь президента, в которой он кратко касается двусторонних отношений России со всеми странами, чьи послы принимали участие в церемонии.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом — с Эстонской Республикой, на основе уважения и учёта интересов друг друга. В Эстонии постоянно проживает много наших соотечественников. И мы исходим из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека.
Вручение верительных грамот — одно из немногих мероприятий, в ходе которого посол может напрямую поговорить с президентом России.
МАРГУС ЛАЙДРЕ, посол Эстонии в России:При вручении верительных грамот президент Путин поприветствовал меня по-эстонски. И затем в ходе краткого общения он сказал, что Эстония — маленькая соседняя страна, с которой Россия хотела бы иметь хорошие отношения на основе взаимоуважения.
Однако пока российско-эстонские отношения далеки от идеальных.
МАРГУС ЛАЙДРЕ: Мы должны разговаривать — в том числе и с теми, чьи позиции и ценности мы, возможно, не всегда разделяем. Может быть, именно с ними в первую очередь мы и должны говорить. И я думаю, что это и есть основная задача, которая стоит перед нами: разговаривать, общаться. Ведь только так и можно преодолеть эти разногласия.
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