ERR: Нарва подарила своему российскому побратиму Петрозаводску яблоневую аллею

Представители Нарвы посадили в Петрозаводске саженцы яблони, чтобы заложить в Парке 50-летия пионерской организации в карельской столице яблоневую аллею. Эстонская делегация, посетившая город-побратим Петрозаводск с дружеским визитом, приняла участие в торжественном открытии парка после масштабной реконструкции, сообщает ERR.

С 4 по 7 октября в российском Петрозаводске, городе-побратиме Нарвы, находилась делегация из Нарвы. В состав делегации вошли мэр Нарвы Тармо Таммисте, депутат Нарвского горсобрания Владимир Мижуй и городской садовник Людмила Морина. Визит был приурочен к открытию Аллеи Нарвы в Парке 50-летия пионерской организации.

Парк был заложен в 1972 году. В тот год отмечалось 50-летие пионерского движения, поэтому новое общественное место получило соответствующее название. Одним из авторов проекта парка был эстонский архитектор Юрий Карма.

5 октября состоялось торжественное открытие парка после масштабной реконструкции, в котором приняла участие делегация из Эстонии. Гости из Нарвы подарили карельской столице 11 саженцев яблони, и глава Петрозаводска и мэр Нарвы заложили яблоневую аллею в новом парке.

По словам Тармо Таммисте, идея создания аллеи обсуждалась в июне этого года во время его приезда в карельскую столицу на День города. «Мне очень понравилась эта идея, ведь дружеские отношения между Нарвой и Петрозаводском длятся уже больше десяти лет. За эти годы было реализовано много разнообразных обменов и совместных проектов, и я уверен, что наши отношения будут и дальше развиваться в самых разных сферах жизни. Дружба нашего города с Петрозаводском — отличный пример того, что дружба между городами может быть не только на бумаге», — сказал Тармо Таммисте.

«Выбранная территория — очень красивое и благоустроенное место, — сообщила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. — Аллея будет долгие десятилетия украшать город и напоминать о Нарве».

В рамках визита делегация Нарвы встретилась с депутатами Петрозаводского городского Совета и сотрудниками администрации. Гости обменялись опытом по наиболее актуальным для обоих городов вопросам. Делегация из Нарвы также побывала в гостях у общества эстонской культуры «Очаг».

Дата публикации 09 октября 2018 года.