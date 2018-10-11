Der Tagesspiegel: Германия проложит «образовательные мосты» в Россию, Украину и Грузию

В ближайшее время Берлин запускает цифровой образовательный проект для университетов из России, Украины и Грузии, сообщает Der Tagesspiegel. Студенты из этих стран смогут посещать онлайн-курсы, обсуждать учебный материал в чатах и социальных сетях. Цель Германии заключается в том, чтобы дать образование тем людям, которые впоследствии будут выступать за мирное сосуществование на европейском континенте.

За последние десятилетия отношения России и Запада сильно охладели, пишет Der Tagesspiegel. При этом во взаимоотношениях бывших советских республик дела обстоят «ещё хуже», считает немецкое издание. Главным образом такое положение вещей связано с войной на Украине и вооружённым конфликтом в Южной Осетии в 2008 году. Но есть научные инициативы, которые показывают, что «даже в кризисные времена границы — не помеха для образования», отмечает автор статьи.

Германия собирается создать сетевой институт, цифровой проект, в рамках которого университеты из России, Украины и Грузии будут тесно сотрудничать друг с другом. Главную роль в нём сыграет Гёте-институт, поддержку которому оказывает министерство иностранных дел Германии.

«Мы уже два года работаем над созданием общего образовательного пространства», — пояснила заместитель директора Гёте-Института в Москве Анне Шёнхаген. Глава института Клаус-Дитер Леман собирается противопоставить этот проект росту «националистических тенденций». С немецкой стороны в нём примут участие университеты из Бремена, Бохума и Франкфурта-на-Одере, а также ряд высших учебных заведений из Австрии. От России — Высшая школа экономики, Тюменский государственный университет и Казанский федеральный университет. От Грузии — Государственный университет Ильи, а от Украины — Мариупольский государственный университет.

В сетевом университете можно будет записаться на онлайн-курсы по устойчивому развитию, транскультурному образованию, предотвращению конфликтов, а также изучению проблем мира и немецкого языка. Они будут доступны только учащимся вышеназванных университетов. Также будут созданы специальные чаты и каналы в социальных сетях, где студенты смогут вести обсуждение и заниматься планированием. Всё это станет своеобразным «мостом» между Германией, Россией, Украиной и Грузией.

Цель проекта — дать образование тем людям, которые впоследствии будут выступать за мирное сосуществование на европейском континенте. «Они будут противопоставлять образам врагов и пропаганде свой личный опыт международного общения», — подчёркивает Шёнхаген. В будущем сетевой университет будет разрастаться. Свои заявки на участие в проекте уже отправили другие высшие учебные заведения из Германии, Австрии, России, Грузии и Украины, а также США.