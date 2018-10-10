Times: российский участок «Нового шёлкового пути» позволит Китаю укрепить влияние

Стартовало движение на участке «Нового шёлкового пути», который соединил китайское побережье Жёлтого моря и Санкт-Петербург, сообщает The Times. Сообщается, что наземный торговый путь от Китая до России сократит время в пути с 45 до 10 дней по сравнению с существующим морским путём.
Стартовало движение на участке так называемого «Нового шёлкового пути», автомагистрали, простирающейся от китайского побережья Жёлтого моря до Санкт-Петербурга, сообщает The Times.
Издание отмечает, что новый наземный путь станет альтернативой существующему морскому торговому маршруту. При этом открытие этого участка позволит сократить время в пути из китайского города Ляньюньган до Санкт-Петербурга с 45 до 10 дней.
Ожидается, что китайская инициатива «Один пояс и один путь» обойдётся приблизительно в $900 млрд. В рамках данной инициативы Китай намерен развивать торговлю со странами мира, в том числе с Россией. В Китае надеются, что в долгосрочной перспективе это будет способствовать открытию новых рынков и укреплению международного статуса страны.
Впервые предложение о строительстве пути из Китая в Россию через Казахстан прозвучало ещё в 2006 году. Само строительство началось двумя годами позже.
При этом не только Китай возлагает большие надежды на новый участок пути. Так, правительство Казахстана ожидает, что это приведёт к подъёму экономики страны, а также станет доказательством важного геополитического значения Казахстана.
Вместе с тем критики китайской инициативы утверждают, что она представляет собой форму «долгового колониализма». Утверждается, что в рамках инициативы Китай намерен давать кредиты бедным государствам, которые априори не способны их выплатить, в ответ рассчитывая на значительные уступки в свою пользу.
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