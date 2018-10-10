Times: российский участок «Нового шёлкового пути» позволит Китаю укрепить влияние

16:30 Захарова назвала кампанейщиной заявления Запада о «кибератаках» России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Запада в адрес российской стороны в причастности к кибератакам.

16:29 В МВФ ожидают снижения уровня госдолга Украины в ближайшие годы Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение уровня совокупного государственного долга Украины в ближайшие годы.

16:29 Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана» за победу над Макгрегором Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов получит звание «Народный герой Дагестана» за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.

16:24 СМИ: Шестеро адвокатов отказались представлять интересы Кокорина и Мамаева в суде Шестеро адвокатов отказались представлять в суде интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

16:21 Захарова прокомментировала законопроект об исключительном использовании украинского языка Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала одобренный в первом чтении Верховной радой законопроект об исключительном использовании украинского языка.

16:15 Кокорина и Мамаева могут объявить в федеральный розыск В Министерстве внутренних дел России заявили, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут объявить в федеральный розыск, в случае если они не явятся на допрос.

16:14 В Крыму оценили планы Киева внести проект резолюции ГА ООН по полуострову Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в беседе с ФАН оценил планы Киева внести проект резолюции Генассамблеи ООН по полуострову.

16:14 Эксперт оценил отказ Украины от участия наблюдателей СНГ в выборах Политолог Семён Уралов в беседе с радио Sputnik оценил решение Украины отказаться от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах.

16:12 Друг Кокорина и Мамаева: футболисты готовы извиниться и помочь семьям пострадавших Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев сказал, что его друзья, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы принести извинения и помочь семьям пострадавших в драках.

16:11 В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено дело о хулиганстве Принято решение о возбуждении дела о хулиганстве в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

16:05 Захарова рассказала об «информационном бандитизме» на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с украинскими телеканалами «112 Украина» и NewsOne.

16:00 Стас Барецкий рассказал о своём состоянии после ДТП с трактором Музыкант Стас Барецкий в беседе с телеканалом «360» рассказал о своём состоянии после дорожно-транспортного происшествия с трактором.

15:58 Дзюба назвал «околофутболом» обсуждение скандалов с участием Кокорина и Мамаева Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что команда сосредоточена на ближайшей игре Лиги наций со Швецией, а не на обсуждении скандалов, связанных с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

15:56 Поклонская ответила на обвинения генпрокурора Украины в свой адрес Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в свой адрес.

15:51 «Нафтогаз» зачислил $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит в счёт долга Компания «Нафтогаз» зачислила $9 млн, которые «Газпром» переплатил украинской стороне за транзит газа, в качестве частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

15:48 В результате взрывов на арсенале под Черниговом повреждены шесть домов Взрывы боеприпасов на складах в Черниговской области Украины привели к повреждениям шести жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

15:46 В МИД России потребовали немедленно освободить Кирилла Вышинского Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, арестованным в Киеве.

15:41 «ВКонтакте» позволит проверить теорию шести рукопожатий «ВКонтакте» позволит своим пользователям проверить теорию рукопожатий и узнать, какое количество друзей отделяет их от знакомства с известной персоной.

15:36 Черчесов о Кокорине и Мамаеве: тема неприятная, но она сборной России никак не касается Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обошёл стороной обсуждение скандалов с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

15:35 Песков прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина о том, что в основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения».

15:32 В ЦБ назвали цель повышения ставки Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в сентябре было направлено на удержание инфляции под контролем и снижение долгосрочных ставок, в том числе ипотечных.

15:31 Песков о возможности встречи Путина и Нурмагомедова: пока не планируется Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личная встреча российского лидера Владимира Путина и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова «пока не планируется».

15:27 Генпрокуратура признала преждевременным отказ в госзащите адвокату Макарова Адвокат Ирина Бирюкова, представляющая интересы Евгения Макарова, пострадавшего от побоев в ярославской колонии, рассказала о неправомерном отказе ей в госзащите. По словам юриста, соответствующий ответ на свою жалобу она получила от Генпрокуратуры России.

15:23 Девять человек погибли при наводнении на Майорке По меньшей мере девять человек погибли в результате наводнения на Майорке, вызванного сильными дождями. Об этом сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских Островов.

15:23 В Польше заявили о готовности привлечь Россию к будущим проектам в музее Собибора Польша готова привлечь Россию к участию в будущих проектах по сохранению памяти о концлагере Собибор. Об этом заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин.

15:18 Путин примет верительные грамоты у иностранных послов 11 октября Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у иностранных послов в четверг, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

15:18 Отец Мамаева возмущён позицией «Краснодара» в скандале с его сыном Отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин выразил возмущение позицией краснодарского клуба в связи с намерением руководства расторгнуть контракт после скандала с участием его сына и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

15:15 В Кремле заявили о недопустимости ситуации с нехваткой лекарств в регионах Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нехватке льготных лекарств в регионах и отметил, что Кремль находится в контакте с Минздравом по этому вопросу.

15:10 В Гидрометцентре рассказали, сколько продлится бабье лето в России Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, сколько продлится бабье лето.

15:09 СМИ: В правительстве России поддержали предложение ввести индивидуальный учёт тепла в квартирах В правительстве России поддержали предложение ввести индивидуальный учёт тепла в квартирах, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

15:04 В МИД России ответили на претензии Японии по Курилам Российский МИД отвергает претензии Японии по поводу действий России на Курильских островах, говорится в комментарии ведомства.

15:03 Лавров допустил увеличение сроков формирования демилитаризованной зоны в Идлибе Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что сроки формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе могут увеличиться.

14:58 Кокорин и Мамаев будут принудительно доставлены в ГУ МВД для допроса Общественный деятель Павел Пятницкий сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут принудительно доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по двум делам об избиении людей в столице 8 октября.

14:57 Йоко Оно записала кавер на песню Imagine Японская художница Йоко Оно, вдова британского музыканта и одного из основателей рок-группы The Beatles Джона Леннона, записала кавер на известную песню Imagine.

14:57 Синоптики прогнозируют густой туман в Московском регионе в ночь на 12 октября Синоптики прогнозируют густой туман видимостью до 500 метров в Москве в ночь на 12 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Метеоновости».

14:48 Дело об убийстве следователя в Подмосковье переквалифицировано Дело об убийстве в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной переквалифицировано на статью о посягательстве на жизнь полицейского. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

14:43 В Берлине перекрыли улицу из-за подозрительного чемодана Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу в центре Берлина из-за подозрительного чемодана.

14:42 Басурин прокомментировал заявление ВСУ о продвижении в «серой зоне» Донбасса Заместитель командующего оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с ФАН прокомментировал заявление ВСУ о продвижении в «серой зоне» Донбасса.

14:41 В СК назвали мотив убийства следователя в Подмосковье В СК по Московской области заявили, что убийство следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье совершено, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовных дел в её производстве.

14:37 Третьяк прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина Президент Федерации хоккея России и депутат Государственной думы Владислав Третьяк прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух человек.

14:36 Роспотребнадзор приостановил работу 63 кафе «Суши WOK» в Москве Роспотребнадзор приостановил работу 63 кафе «Суши WOK» в российской столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

14:26 BlaBlaCar стал платным для пассажиров в России Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar с 10 октября стал платным для российских пассажиров, говорится в сообщении компании.

14:14 Волейболистка сборной России Старцева доставлена в больницу после матча ЧМ с Италией Волейболистка сборной России Евгения Старцева была доставлена в больницу после матча чемпионата мира с национальной командой Италии.

14:13 В Союзе автостраховщиков отреагировали на возможные поправки в закон об ОСАГО Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс прокомментировал в беседе с RT предложение Минфина исключить из стоимости ОСАГО коэффициент мощности и территории использования автомобиля.

14:11 Госдума утвердила новый состав совета директоров ЦБ России Госдума поддержала всех кандидатов, которые были предложены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в совет директоров регулятора.

14:11 Процесс по делу Серебренникова начнётся 17 октября Мещанский суд Москвы 17 октября начнёт процесс по делу режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в «Седьмой студии».

14:10 Греция предложила построить на своей территории больше военных баз США Греция предложила Соединённым Штатам создать дополнительные американские военные базы в Волосе, Ларисе и Александруполисе.

14:10 В Германии подтвердили задержание подозреваемого в убийстве журналистки из Болгарии Власти Германии подтвердили задержание подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает The Local.

14:07 Следственные действия проводятся в кабинете убитого в Подмосковье следователя В кабинете убитого в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной проводятся следственные действия. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.