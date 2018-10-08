DH: Индия купила российские С-400, следующий шаг за Москвой
Глава МИД Китая Ван И заявил о том, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе в политические процессы США.
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила о назначении российского арбитра Алексея Еськова на матч третьего тура группового этапа Лиги наций.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт прокомментировал возвращение россиянина Даниила Квята в «Формулу-1» в качестве основного пилота команды «Торо Россо».
В одной из школ Новосибирска во время урока технологии на пятиклассниц упали навесные шкафы. По данному факту организована проверка следственными органами города.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о людях, которые критикуют его после победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, который прошёл в Лас-Вегасе.
Маргарет Макгрегор, мать бойца UFC Конора Макгрегора, поделилась эмоциями после боя сына с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в лёгком весе, который прошёл в Лас-Вегасе.
Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила о необходимости сохранить санкции против России.
Самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Суд в Москве наложил арест на счета супруги юмориста Евгения Петросяна Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях предстоящих международных саммитов не ведётся.
Проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» укрепляют европейскую энергобезопасность, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам после своей победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, который прошёл в Лас-Вегасе.
В Кремле не считают доказательством информацию СМИ о «вмешательстве» России в дела ОЗХО, поскольку существуют официальные каналы связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сбербанк планирует существенно снизить среднюю ипотечную ставку, сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выступил с неоднозначным заявлением относительно драки после его победного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила имя главного арбитра матча третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Швеции по футболу.
Российский лидер Владимир Путин посмотрел бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в записи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект о запрете ритейлерам возвращать поставщикам товар с истёкшим сроком годности может привести к дефициту продуктов. Об этом сообщил глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.
Турция запросила у Саудовской Аравии разрешение на обыск генконсульства страны в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Французское издание France Football объявило имена второй пятёрки номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».
Число погибших в результате взрыва, который произошёл в субботу, 6 октября, в многоэтажном жилом доме Кишинёва, увеличилось до четырёх.
Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что клуб обратился к ЦСКА с просьбой перенести домашний матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами из Каспийска в Москву.
Дата и формат встречи российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в России обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Американские власти заморозили активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в том числе особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет издание The New York Post со ссылкой на источники в Министерстве финансов.
Нобелевская премия по экономике за 2018 год присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за исследования в области инноваций, климата и экономики.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, принёс свои извинения за поведение российского бойца после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.
Многонациональные авиационные учения «Чистое небо — 2018» с участием военнослужащих из стран НАТО стартовали на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Спасатели предупреждают жителей и гостей Москвы о сильном ветре с порывами до 17 м/с днём в понедельник, 8 октября.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин, комментируя возможность масштабных военных действий в сирийском Идлибе, заявил, что в случае необходимости речь может идти о точечных операциях.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его сын получил свой чемпионский пояс и уже вылетел в Россию.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что шокирована жестоким убийством в Болгарии журналистки Виктории Мариновой и ожидает расследования произошедшего.
Вооружённый ножом мужчина напал на полицейских на станции «Барбес» в парижском метро, передаёт Europe 1.
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, планирует обратиться к Александру Петрову и Руслану Боширову через социальные сети, чтобы пригласить их на личную встречу.
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, чем занимался его подопечный после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.
В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолёта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал RT использование британскими военнослужащими на крупнейших за последние 17 лет учениях в Омане большого количества беспилотников.
Компании — заёмщики банка «Югра», лишённого лицензии, пытаются добиться признания себя банкротами, чтобы не возвращать взятые кредиты.
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели телефонный разговор, заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Российский лидер Владимир Путин освободил от должности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова.
Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в рамках 229-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получил рекордный приток зрителей в «Одноклассниках».
Украинский консул, высланный Будапештом, покинул территорию Венгрии, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
Региональные операторы связи направили в правительство письмо с предупреждением о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 8 октября рейтинг спортсменов.
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 8 октября.
Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в деревянном жилом строении на территории города Ноябрьска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Один человек погиб, ещё шестеро пострадали при опрокидывании микроавтобуса у порта Усть-Луга в Ленобласти. Об этом заявили в региональном УГИБДД.
Десять тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту через Керченский пролив за неделю — с момента запуска грузового движения.
Французское издание France Football объявило имена первых пяти номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».
Российский космический аппарат для тестирования мягкой посадки на Луну будет готов к запуску в 2020 году, сообщили в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина.