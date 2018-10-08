DH: Индия купила российские С-400, следующий шаг за Москвой

Отношения между Россией и Индией развиваются, но вовсе не теми темпами, которыми могли бы, учитывая давнюю историю дружбы между двумя странами, пишет Deccan Herald. Сейчас Индия сделала большой шаг навстречу России, купив у неё комплексы С-400 вопреки угрозе американских санкций, и следующий шаг за Москвой, отмечает автор статьи.

Индия и Россия могут быть удовлетворены итогами своего 19 ежегодного саммита в Нью-Дели, пишет индийская газета Deccan Herald. Во время визита президента Путина в Индию странам удалось подписать девять соглашений в сферах атомной энергетики, космоса, обороны и железнодорожного транспорта.

И главным среди них стала покупка Индией российских С-400 на $5 млрд. По словам автора статьи, Индии эти системы помогут в противостоянии против Пакистана и Китая. Но кроме того, отмечает издание, этим шагом Индия показывает Соединённым Штатам, что в вопросах, связанных с национальной безопасностью, она будет принимать решения самостоятельно.

Насчёт этой покупки были серьёзные сомнения, ведь США наложили санкции на Россию и Иран, и страны, которые с ними сотрудничают, также попадают под угрозу. «Подписав соглашение, Индия прояснила, что в стратегических вопросах она не будет принимать ничьи приказы», — пишет автор статьи.

Кроме того, Россия в принципе согласилась продать Индии четыре своих сторожевых корабля проекта 1135, по классификации НАТО — Krivak. Два из них будут построены в Индии, а два — переданы Индии в уже готовом состоянии.

Наконец, страны договорились развивать сотрудничество и в сфере космоса. 30 лет назад первый индийский космонавт отправился на орбиту именно на советской ракете, а теперь Россия согласилась поддержать амбициозную цель Индии запускать космонавтов со своей территории.

Сотрудничество между Россией и Индией интенсивное, но заключается в основном в оборонных и военных контрактах. Торговля невоенными товарами развивается, но не так активно, как должна бы между странами, которые десятилетиями считались близкими союзниками, пишет автор статьи.

По его словам, чтобы двусторонние связи развивались, как надо, необходимо, чтобы Нью-Дели и Москва поддерживали друг друга, особенно во времена кризисов. Так, отмечает журналист, Индия поддержала Россию во время кризиса, связанного с Крымом: она одной из первых признала его присоединение к России и отказалась от поддержки западных санкций против России. Москва же, наоборот, промолчала во время конфликта за плато Доклам, сетует автор статьи. Позиция России по Афганистану сейчас ближе к той, что придерживается Пакистан, а не Индия.

«Покупая российские системы ПВО С-400, Индия поставила под угрозу свои отношения с США. Нью-Дели должен потребовать, чтобы Москва ответила взаимностью, особенно в тех вопросах, что затрагивают безопасность Индии», — делает вывод Deccan Herald.