1+1: украинцев будут штрафовать за неиспользование государственного языка

На Украине собираются ввести должность уполномоченного по защите государственного языка, а также штрафовать за использование не украинского языка на мероприятиях. Как передаёт «1+1», новый законопроект также обязывает всех чиновников свободно владеть украинским языком, а у тех, кто будет претендовать на высокие посты, будут требовать сертификат о знании языка,

Уполномоченный по защите государственного языка и штрафы за ответы не на украинском — всё это станет реальностью, если Верховная рада окончательно примет закон, за который в четверг проголосовали в первом чтении.

Документ обязывает всех чиновников, включая президента, депутатов и членов правительства, свободно владеть украинским языком. А у тех, кто будет претендовать на высокие посты, будут требовать сертификат о знании языка, который можно будет получить после сдачи экзамена.

Все официальные мероприятия, концерты, встречи должны проходить на украинском языке. А если где-нибудь в органах власти, на телевидении или даже в магазине нарушат право гражданина на общение на украинском языке, можно будет жаловаться уполномоченному. Он будет обязан рассмотреть жалобу и оштрафовать нарушителя на сумму до 600 необлагаемых налогом минимальных зарплат. Теперь это 10200 гривен.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2018 года.