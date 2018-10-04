Председатель «Петербургского диалога»: ослаблять санкции против Москвы сейчас было бы неправильно

«Петербургский диалог», который состоится в Москве 7-8 октября, впервые с 2013 года посетит представитель правительства Германии. Однако с точки зрения немецкого председателя форума Рональда Пофаллы, никакого спада напряжённости в отношениях двух стран не наблюдается, и ослаблять антироссийские санкции сейчас было бы неправильно, пишет немецкий таблоид Bild.
Министр экономики Германии Петер Альтмайер станет первым членом правительства Германии с 2013 года, который примет участие в «Петербургском диалоге», сообщает немецкий таблоид Bild. Но случится ли между Берлином и Москвой оттепель, или ледниковый период будет продолжаться?
На этот раз ежегодный форум, на котором встретятся представители политики, экономики и культуры, состоится в 7 и 8 октября в Москве, пишет издание. Его немецкий председатель Рональд Пофалла на данный момент не видит признаков разрядки напряжённости в отношениях России и Германии и считает, что ослаблять экономические санкции в отношении Москвы сейчас было бы неправильно.
Как отметил бывший глава ведомства канцлера в интервью Bild, «у российской стороны было много возможностей принять меры, которые могли бы привести к частичному сокращению санкций». В качестве примера подобных шагов Пофалла назвал перемирие на востоке Украины или деятельность «голубых касок» ООН на всей его территории. «Мы не можем смотреть, как каждую неделю в этом конфликте гибнут люди», — добавил немецкий председатель Петербургского диалога.
Ситуацию обостряет тот факт, что немецкий филиал «Европейской платформы наблюдения за выборами» EPDE* объявлен Москвой нежелательной организацией, а потому его председатель Штефани Шиффер также стала нежелательной персоной на Петербургском диалоге в России, отмечает немецкий таблоид Bild.
* «Европейская платформа за демократические выборы» (European Platform for Democratic Elections (EPDE) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 12.03.2018.
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