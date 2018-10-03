Le Matin: в Швейцарии к агитации на референдуме привлекли Путина, Трампа и Эрдогана

Перед референдумом о приоритете национального законодательства над международным Социал-демократическая партия Швейцарии выпустила листовки на трёх языках, на которых изображены президенты России, США и Турции, объединённые под лозунгом «Швейцария противостоит». По мнению журналиста Le Matin, дипломаты этих стран вряд ли примут такой агитационный шаг без возражений.
В Швейцарии, где многие вопросы решаются на референдумах, 25 ноября пройдёт голосование по инициативе Швейцарской народной партии предоставить национальному законодательству приоритет над международным. Другая крупнейшая политическая сила, Социал-демократическая партия, решила противостоять этим планам, выпустив провокационную листовку, в которой призывает Швейцарию бороться против авторитаризма Трампа, Путина и Эрдогана, пишет Le Matin.
На листовке изображения «сильных мира сего» объединены под слоганом «Швейцария противостоит». Как отмечает автор статьи, лидеры США, России и Турции были выбраны социалистами в качестве целей из-за их политики в отношении прав человека. Как утверждает представительница партии Валери Пилле Каррар, «в своей политике эти три президента содействуют ослаблению международной защиты и принципа многосторонности. По-своему они ставят под угрозу права человека и защиту меньшинств. Инициатива Швейцарской народной партии также идёт в этом направлении, против чего мы хотим бороться».
Листовки были выпущены на трёх официальных языках Швейцарии и станут одним из краеугольных камней кампании левых сил. «Можем поспорить, что диппредставительства этих трёх государств могут иметь пару замечаний к МИД Швейцарии….» — предрекает журналист Le Matin.
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