Guardian: призывы обезвредить российские ракеты Москва сочла опасной риторикой

Постоянный представитель США при НАТО заявила, что если Россия будет разрабатывать крылатые ракеты, то США найдут способ их обезвредить. По мнению экспертов, по сути эти слова означают угрозу превентивной атаки против России. В Москве уже назвали подобные заявления опасной и агрессивной риторикой, пишет The Guardian.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон предупредила Россию, что если она не прекратит разработку новой крылатой ракеты, то США её «обезвредят», пишет The Guardian. По мнению Вашингтона, такие разработки нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Москва эти обвинения отрицает, но администрация Трампа объявила, что в ответ будет сама разрабатывать крылатые ракеты средней дальности.

Теперь же Хатчисон по сути сказала о возможном превентивном ударе по российским ракетам. «Контрмеры будут заключаться в обезвреживании ракет, которые Россия разрабатывает в нарушение договора», — приводит издание слова дипломата, при этом отмечая, что она в своей речи перепутала баллистические и крылатые ракеты. Кроме того, она подразумевала, что ракеты 9М729 находятся в стадии разработки, тогда как США прежде обвиняли Россию в том, что она уже взяла их на вооружение.

Россия обвинила Хатчисон в опасной риторике. «Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Угроза превентивного удара со стороны США в адрес России беспрецедентна со времён окончания холодной войны, отмечает издание. По словам автора статьи, это новый опасный поворот в воинственной риторике по отношению к Москве.

«Её слова о том, что в случае если дипломатические средства не сработают, мы уничтожим ракеты, это, конечно же, опасно и несёт в себе риск развязывания войны, которая может перерасти в ядерную, — приводит издание мнение Дэрила Кимбелла из Ассоциации по контролю над вооружениями. — Я не могу вспомнить ничего подобного за весь период после холодной войны».

Другие эксперты предположили, что, возможно, Хатчисон оговорилась и имела в виду, что США разработают свои средства уничтожения российских ракет в случае конфликта. Сюда могут входить планы по увеличению существующих ударных возможностей, разработка новых средств, а также усиление экономического и политического давления на Москву, приводит The Guardian мнение экспертов.