Горбачёв поздравил Stern с юбилеем и похвалил за вклад во взаимопонимание между Россией и Германией

Михаил Горбачёв поздравил немецкий журнал Stern с 70-летним юбилеем и написал по этому случаю поздравительное письмо в редакцию. Бывший советский лидер отметил вклад издания в установление взаимопонимания между Германией и его страной и пожелал Stern ответственно подходить к освещению событий и способствовать улучшению отношений между Берлином и Москвой на благо обоих государств и всей Европы.

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв поздравил редакцию и читателей немецкого журнала Stern с 70-летием в письме, опубликованном на сайте издания.

Бывший советский лидер вспомнил о том, что журнал был основан через три года после окончания ужаснейшей войны, развязанной нацистским режимом. Германия превратилась в руины, страна была поделена сначала на оккупационные зоны, потом на два государства. Они оба различными способами пытались как можно быстрее оставить кошмар войны позади.

Stern и другие издания в Западной Германии внесли свой вклад в демократическое развитие страны. «И постепенно наше отношение к немцам изменилось, — пишет Горбачёв. — Вместо враждебности и недоверия появились доброжелательность и уважение».

Как отмечает экс-президент Советского Союза, журнал Stern в своих лучших публикациях ориентировался на основы высокого профессионализма, честную и объективную журналистику. Он не поддавался соблазнам господствующей политической конъюнктуры, хотя порой случались неприятные исключения.

С основателем журнала Генри Нанненом, «патриархом немецкой послевоенной журналистики», Горбачёв был знаком лично. Он также встречался с корреспондентами издания и не раз давал им интервью. Когда в конце 80-х — начале 90-х в Советском Союзе начались перестройка и гласность, Горбачёв старался правдиво и достоверно сообщать изданию о развитии событий в его стране, в том числе об усилиях Советского Союза и его западных партнёров, которые в итоге привели к окончанию холодной войны и объединению Германии.

Таким образом, Stern поспособствовал установлению взаимопонимания между немцами и россиянами, продолжает Горбачёв в своём поздравительном письме. В такие тяжёлые времена, как теперь, возрастает ответственность СМИ за объективное и максимально полное освещение событий, поэтому бывший советский лидер выразил надежду, что Stern всегда сможет нести эту ответственность.

Также Горбачёв выразил уверенность по поводу того, что улучшение отношений между Германией и Россией пойдёт на благо обоим народам, а учитывая значимость и роль обеих стран — и на благо всей Европе. Бывший руководитель Советского Союза пожелал журналу продолжать способствовать такому развитию событий и от всего сердца поздравил Stern с юбилеем.