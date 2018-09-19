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Le Figaro: центр Парижа будут отдавать пешеходам каждое первое воскресенье месяца

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Мэр Парижа Анн Идальго объявила о решении сделать центр города пешеходным каждое первое воскресенье месяца, сообщает Le Figaro. Отныне, как отмечает издание, автомобильное движение не будет мешать парижанам и туристам наслаждаться прогулками по столице.
Le Figaro: центр Парижа будут отдавать пешеходам каждое первое воскресенье месяца
Reuters
Мэр Парижа Анн Идальго объявила о решении сделать центр города пешеходным каждое первое воскресенье месяца, сообщает Le Figaro. Изменения вступают в силу с октября.
 
Эта мера осуществляется в рамках инициативы Paris Respire («Париж дышит». — ИноТВ). Отныне автомобильное движение не будет мешать парижанам и туристам наслаждаться прогулками по столице.
 
Начиная с 7 октября четыре первых округа Парижа присоединяются к Елисейским полям и также становятся пешеходными на один день каждый месяц, пишет Le Figaro. «Эта мера, которую очень ждали жители города, является результатом серьёзной совместной работы с полицейской префектурой, мэрами округов и районными ассоциациями», — заявила Анн Идальго.
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источник
Le Figaro Франция Европа
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