Daily Mail: очевидцы утверждают, что в ресторане в Солсбери пострадали русские

Британская полиция оцепила ресторан в центре Солсбери, а также прилегающие к нему улицы в качестве меры предосторожности после того, как два посетителя почувствовали себя плохо во время ужина, сообщает Daily Mail. При этом отмечается, что, по словам одной из посетительниц ресторана, пострадавшие являются русскими.
В воскресенье вечером британская полиция оцепила ресторан итальянской кухни Prezzo в центре Солсбери после того, как мужчина и женщина почувствовали себя плохо, передаёт Daily Mail.
При этом одна из посетительниц ресторана заявила, что сидела рядом с «двумя русскими», которые почувствовали себя плохо во время ужина.
По предварительным данным, пострадавшие находятся в сознании, им оказана медицинская помощь на месте.
Тем не менее, издание отмечает, что посетителям ресторана сегодня вечером нужно сдать кровь на анализ в больнице Солсбери.
Как заявили правоохранители, медиков вызвали в ресторан на центральной улице Солсбери в 18:45 по местному времени (20:45 мск) после того, как плохо себя почувствовали два человека — мужчина и женщина.
«В качестве меры предосторожности, ресторан и прилегающие к нему улицы были оцеплены, пока полицейские обследовали место происшествия и пытались установить, из-за чего посетители ресторана почувствовали недомогание», —говорится в заявлении полиции Уилтшира.
Daily Mail отмечает, что ресторан Prezzo находится всего в 300 м от заведения Zizzi, после посещения которого плохо себя почувствовали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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