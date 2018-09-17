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Daily Mail: очевидцы утверждают, что в ресторане в Солсбери пострадали русские

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Британская полиция оцепила ресторан в центре Солсбери, а также прилегающие к нему улицы в качестве меры предосторожности после того, как два посетителя почувствовали себя плохо во время ужина, сообщает Daily Mail. При этом отмечается, что, по словам одной из посетительниц ресторана, пострадавшие являются русскими.
Daily Mail: очевидцы утверждают, что в ресторане в Солсбери пострадали русские
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В воскресенье вечером британская полиция оцепила ресторан итальянской кухни Prezzo в центре Солсбери после того, как мужчина и женщина почувствовали себя плохо, передаёт Daily Mail.

При этом одна из посетительниц ресторана заявила, что сидела рядом с «двумя русскими», которые почувствовали себя плохо во время ужина.

По предварительным данным, пострадавшие находятся в сознании, им оказана медицинская помощь на месте. 

Тем не менее, издание отмечает, что посетителям ресторана сегодня вечером нужно сдать кровь на анализ в больнице Солсбери.
 
Как заявили правоохранители, медиков вызвали в ресторан на центральной улице Солсбери в 18:45 по местному времени (20:45 мск) после того, как плохо себя почувствовали два человека — мужчина и женщина.
 
«В качестве меры предосторожности, ресторан и прилегающие к нему улицы были оцеплены, пока полицейские обследовали место происшествия и пытались установить, из-за чего посетители ресторана почувствовали недомогание», —говорится в заявлении полиции Уилтшира.
 
Daily Mail отмечает, что ресторан Prezzo находится всего в 300 м от заведения Zizzi, после посещения которого плохо себя почувствовали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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