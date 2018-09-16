«Ну конечно россиянки»: сборная России одержала ожидаемую победу на ЧМ по художественной гимнастике

Мировой чемпионат по художественной гимнастике, состоявшийся в болгарской Софии, так и не принёс сюрпризов — в командном первенстве уже в третий раз победили россиянки, заработав таким образом право выступать на следующих Олимпийских играх, пишет L'Équipe. Как подчёркивается в материале, команда Франции также смогла показать себя, сумев добраться до восьмого места, и теперь вполне может претендовать на завоевание собственного билета на Олимпиаду в следующем году.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии неожиданностей не произошло: российская сборная, набрав 46,300 балла и не совершив серьёзных ошибок, завоевала золото командного первенства, ставшее для неё третьим подряд, сообщает французская L’Équipe. По данным газеты, второе место досталось итальянкам, получившим 44,825 балла, тогда как болгарская команда вышла под аплодисменты зрителей-соотечественников на третью ступень пьедестала почёта с 42,050 балла.



«Главное для этих команд теперь дальше: они уже получили пропуск на Олимпийские игры в Токио, тогда как остальным странам ещё придётся в следующем году побороться за восемь оставшихся билетов на Олимпиаду», — говорится в материале.



Как отмечает обозреватель L’Équipe, французской сборной тоже есть от чего порадоваться — сборная страны смогла «вырвать» себе одну строчку в таблице результатов по сравнению с прошлым годом, оказавшись по итогам нынешнего чемпионата на 8 месте с 37,050 балла. Французские гимнастки впервые с 2011 года смогли пробиться в финал в одном из групповых упражнений, а именно — в пяти обручах, несмотря на то, что в Болгарию команда отправлялась с «некоторыми сомнениями» в собственных силах. «В таких условиях это просто мечта, — цитирует автор тренера французской сборной Самиру Бенамран. — Я очень горжусь тем, чего смогли достичь девушки в такой спешке».



На своём прошлом международном выступлении, состоявшемся на этапе Мирового вызова по художественной гимнастике в Казани, француженки выступили не слишком удачно, а две ключевых спортсменки сборной — Данаэ Коллар и Элоиз Маршон — к тому же получили травмы; при этом к чемпионату мира успела восстановиться только Коллар. «Но команда смогла сохранить спокойствие, — отметила Бенамран. — Мы разрешили девушкам подправить кое-какие элементы, дабы любой ценой избежать потери предмета, которая дорого обходится в наборе очков. Это сделало их свободнее».



«Повзрослев и став теперь сплочённее, француженки за год до предстоящих квалификационных соревнований, на которых у команды Франции никак не получается проявить себя ещё с Олимпиады в Сиднее в 2000 году, сумели показать характер», — подытоживает журналист L’Équipe.