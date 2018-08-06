Les Echos: после чемпионата мира по футболу Россия переключилась на «военную олимпиаду»

Россия уже четвёртый год подряд проводит «военные олимпиады», как Les Echos называет Армейские международные игры. Как отмечает автор статьи, это мероприятие столь же зрелищное, как и прошедший недавно чемпионат мира по футболу, и Россия в очередной раз выходит из него победительницей.

После мундиаля Россия проводит «несколько более секретное, но, вероятно, столь же зрелищное соревнование», пишет Les Echos об Армейских международных играх. В них принимают участие 189 команд из 32 стран, а в состязаниях задействованы 24 военных полигона семи государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России. «Столько союзников Москвы и едва ли кто-то из НАТО», — пишет автор статьи.

Россия уже четыре года организовывает «военные олимпиады» подобного рода в таких зрелищных дисциплинах, как биатлон, в том числе танковый, парашютизм, военная медицина, «соколиная охота», логистика и воздушные манёвры.

При этом, по словам автора статьи, Москва тщательно оттачивает программу и отбирает участников для всех соревнований. Каких-либо дипломатических конфликтов на поле спортивной битвы стараются избежать. По словам автора статьи, Армейские игры должны показать открытость России миру, но при этом при случае с их помощью Москва подаёт определённый сигнал. Так, например, в прошлом году одно из состязаний на воде проводили в Севастополе на российской военно-морской базе в Крыму.

В 2017 году в этих соревнованиях принимали участие около 4 тыс. человек из 28 стран, и Россия после зрелищного и популярного танкового биатлона вышла из них победительницей. В этом году Россия снова возглавляет зачёт. По предварительным итогам, российская команда занимает первое место, но окончательные результаты будут объявлены 11 августа, пишет Les Echos.