WP: не отвечает приоритетам США — Вашингтон отказался финансировать агентство ООН, помогающее палестинским беженцам

США заявили о прекращении финансирования Ближневосточное агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пишет The Washington Post. Вашингтон, как отмечает издание, и раньше предпринимал шаги по сокращению финансовой поддержки этой организации, при этом он хотел переключиться на другие страны и структуры, которые отвечают «приоритетам политики США».
Соединённые Штаты больше не будут делать взносы в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдеп США.
Вашингтон пошёл на этот шаг на фоне масштабного недовольства палестинцев, которые утверждают, что данное решение нарушает международное право и приведёт к ухудшению и без того ужасной гуманитарной ситуации, особенно в секторе Газа.
В своём заявлении Госдеп назвал БАПОР «безнадёжно проблемной» структурой и раскритиковал другие страны за то, что те не разделяют ношу финансовой поддержки палестинцев.
Как указывает издание, в 2017 году бюджет организации составил $1,1 млрд, и почти треть этой суммы составляли взносы США.
Американская сторона также обвинила БАПОР и иностранных доноров этого агентства в том, что они не смогли реформировать манеру ведения дел этой организации.
Среди многих претензий к агентству со стороны администрации Трампа упоминается и то, как ООН подсчитывает количество палестинцев, официально признанных беженцами. Вашингтон хотел бы сократить это число с 5 млн человек до нескольких сотен тысяч.
Издание The Washington Post отмечает, что США и раньше предпринимали попытки сократить поддержку БАПОР и переключить своё внимание на другие страны и организации, которые отвечают «приоритетам политики Соединённых Штатов». Отказ от финансирования агентства — это ещё и ответ, как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, на враждебность палестинцев по отношению к Америке. Эта враждебность усилилась после того, как Вашингтон пошёл на изменения, которые палестинцы посчитали произраильскими.
Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат заявил, что предвзятость администрации Трампа в пользу Израиля лишает США какой-либо роли в процессе мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. Он также подчеркнул, что урезание финансирования со стороны Америка нарушает международное право.
Как отмечает The Washington Post, БАПОР оказывает помощь, главным образом в виде образования, здравоохранения, предметов первой необходимости, приблизительно 800 тыс. палестинцев, зарегистрированных в качестве беженцев на Западном берегу реки Иордан, 1,3 млн человек в секторе Газа, 534 тыс. человек в Сирии, 464 тыс. человек в Ливане и 2 млн человек в Иордане.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, отметив, что лидер ДНР погиб в результате циничного преступления.
Власти столицы Нидерландов заявили, что у 19-летнего афганца, напавшего с ножом на прохожих в Амстердаме, был «террористический мотив». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление правительства.
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию, что в декабре матчи сборной России и санкт-петербургского СКА могут пройти на стадионе футбольного клуба «Зенит».
В Министерстве государственной безопасности самопровозглашённой ДНР создали оперативный штаб по расследованию убийства главы республики Александра Захарченко. Об этом заявил пресс-офицер ведомства Михаил Попов.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии Хёрдура Магнуссона и Кристияна Бистровича, получивших повреждения в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Владимир Григорьев назвал большой победой присуждение российскому художнику-иллюстратору Игорю Олейникову премии имени Ханса Кристиана Андерсена.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак прокомментировал возможную причастность украинских диверсантов к убийству лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.