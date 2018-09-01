WP: не отвечает приоритетам США — Вашингтон отказался финансировать агентство ООН, помогающее палестинским беженцам

Соединённые Штаты больше не будут делать взносы в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдеп США.

Вашингтон пошёл на этот шаг на фоне масштабного недовольства палестинцев, которые утверждают, что данное решение нарушает международное право и приведёт к ухудшению и без того ужасной гуманитарной ситуации, особенно в секторе Газа.

В своём заявлении Госдеп назвал БАПОР «безнадёжно проблемной» структурой и раскритиковал другие страны за то, что те не разделяют ношу финансовой поддержки палестинцев.

Как указывает издание, в 2017 году бюджет организации составил $1,1 млрд, и почти треть этой суммы составляли взносы США.

Американская сторона также обвинила БАПОР и иностранных доноров этого агентства в том, что они не смогли реформировать манеру ведения дел этой организации.

Среди многих претензий к агентству со стороны администрации Трампа упоминается и то, как ООН подсчитывает количество палестинцев, официально признанных беженцами. Вашингтон хотел бы сократить это число с 5 млн человек до нескольких сотен тысяч.

Издание The Washington Post отмечает, что США и раньше предпринимали попытки сократить поддержку БАПОР и переключить своё внимание на другие страны и организации, которые отвечают «приоритетам политики Соединённых Штатов». Отказ от финансирования агентства — это ещё и ответ, как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, на враждебность палестинцев по отношению к Америке. Эта враждебность усилилась после того, как Вашингтон пошёл на изменения, которые палестинцы посчитали произраильскими.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат заявил, что предвзятость администрации Трампа в пользу Израиля лишает США какой-либо роли в процессе мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. Он также подчеркнул, что урезание финансирования со стороны Америка нарушает международное право.

Как отмечает The Washington Post, БАПОР оказывает помощь, главным образом в виде образования, здравоохранения, предметов первой необходимости, приблизительно 800 тыс. палестинцев, зарегистрированных в качестве беженцев на Западном берегу реки Иордан, 1,3 млн человек в секторе Газа, 534 тыс. человек в Сирии, 464 тыс. человек в Ливане и 2 млн человек в Иордане.