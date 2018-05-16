Times: откровенный подход Трампа усилил палестино-израильский раскол

Своим решением перенести посольство США в Иерусалим Дональд Трамп решил отказаться от политики своих предшественников и открыто поддержал Израиль в его споре с Палестиной, пишет The Times. Однако, как показали последовавшие за этим столкновения двух сторон, этот подход американского президента потерпел неудачу, считает издание.

«Возможно, президент Трамп думал, что нашёл новый способ заключить мир между израильтянами и палестинцами. Но вчерашние события до боли напоминали результаты усилий предыдущих администраций», — пишет The Times.

Анонсировав открытие посольства в Иерусалиме, Трамп пытался порвать с политикой своих предшественников. Однако в результате этого шага израильско-палестинские противоречия лишь обострились, утверждается в статье.

Как отмечает издание, израильские войска обстреляли Газу — и погибло множество человек. Это или что-то подобное происходило в прошлом регулярно. И значит, подход американского президента ничего не изменил.

В резолюции ООН, которая привела к появлению Израиля 70 лет назад, статус Иерусалима оставался неопределённым. Все предыдущие американские лидеры соглашались, что ситуация не изменится, пока палестинцы не согласятся подписать мирное соглашение, напоминает The Times.

С тех пор Америка не оставляла попыток добиться переговоров между двумя сторонами, руководствуясь этой формулой. Но всё оказалось безуспешным, обращает внимание издание.

В поддержку решения Трампа нарушить устоявшийся консенсус выдвигался один «противоречащий интуиции довод». Он заключался в отказе от лицемерия, которое лежало в основе миротворческих усилий Вашингтона, и принятии более честной позиции по палестино-израильскому конфликту.

По мнению The Times, палестинцы всегда вели себя так, словно могли убедить Америку повлиять на требования Израиля. Они отказывались идти на компромисс в надежде, что Вашингтон будет отстаивать их точку зрения.

Но на самом деле Америка никогда не была беспристрастной в этом вопросе. Как ключевой союзник Тель-Авива она всегда выступала гарантом существования государства Израиль и, следовательно, поддерживала его отказ рисковать своей безопасностью, рассуждает издание.

«По сути, Америка вежливо председательствовала на бесконечном споре, в котором непреодолимая сила — палестинцы, требовавшие у Израиля больше, чем он когда-либо предлагал, — сталкивалась с недвижимым объектом в виде сопротивления Израиля. При этом сами США фактически поддерживали это сопротивление», — считает The Times.

По всей видимости, Трамп рассчитывал, что если он открыто встанет на сторону Израиля, то сможет изменить правила. Он не видел проблемы в том, чтобы посеять хаос: это помогло усадить за стол переговоров Северную Корею, значит, могло сработать и в случае с Палестиной.

Поэтому Трамп отправил с этой идеей своего зятя Джареда Кушнера к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману. Предполагалось, что он как влиятельная фигура в арабском мире сможет оказать давление на палестинцев.

По данным издания, Кушнер и саудовский принц договорились, что если палестинский президент Махмуд Аббас примет требования Израиля, то будет реализована формула урегулирования «два государства для двух народов». В противном случае его пост должен был занять другой человек, который соглашался с этими условиями.

Мухаммед бен Сальман никогда формально не признавал, что обсуждал этот вопрос с Аббасом. Тем не менее события вчерашнего дня показывают, что любой подобный подход могут перечеркнуть действия самих палестинцев, заключает The Times.