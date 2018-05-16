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Times: откровенный подход Трампа усилил палестино-израильский раскол

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Своим решением перенести посольство США в Иерусалим Дональд Трамп решил отказаться от политики своих предшественников и открыто поддержал Израиль в его споре с Палестиной, пишет The Times. Однако, как показали последовавшие за этим столкновения двух сторон, этот подход американского президента потерпел неудачу, считает издание.
Times: откровенный подход Трампа усилил палестино-израильский раскол
Reuters
«Возможно, президент Трамп думал, что нашёл новый способ заключить мир между израильтянами и палестинцами. Но вчерашние события до боли напоминали результаты усилий предыдущих администраций», — пишет The Times.
 
Анонсировав открытие посольства в Иерусалиме, Трамп пытался порвать с политикой своих предшественников. Однако в результате этого шага израильско-палестинские противоречия лишь обострились, утверждается в статье.
 
Как отмечает издание, израильские войска обстреляли Газу — и погибло множество человек. Это или что-то подобное происходило в прошлом регулярно. И значит, подход американского президента ничего не изменил.
 
В резолюции ООН, которая привела к появлению Израиля 70 лет назад, статус Иерусалима оставался неопределённым. Все предыдущие американские лидеры соглашались, что ситуация не изменится, пока палестинцы не согласятся подписать мирное соглашение, напоминает The Times.  
 
С тех пор Америка не оставляла попыток добиться переговоров между двумя сторонами, руководствуясь этой формулой. Но всё оказалось безуспешным, обращает внимание издание.
 
В поддержку решения Трампа нарушить устоявшийся консенсус выдвигался один «противоречащий интуиции довод». Он заключался в отказе от лицемерия, которое лежало в основе миротворческих усилий Вашингтона, и принятии более честной позиции по палестино-израильскому конфликту.
 
По мнению The Times, палестинцы всегда вели себя так, словно могли убедить Америку повлиять на требования Израиля. Они отказывались идти на компромисс в надежде, что Вашингтон будет отстаивать их точку зрения.  
 
Но на самом деле Америка никогда не была беспристрастной в этом вопросе. Как ключевой союзник Тель-Авива она всегда выступала гарантом существования государства Израиль и, следовательно, поддерживала его отказ рисковать своей безопасностью, рассуждает издание.
 
«По сути, Америка вежливо председательствовала на бесконечном споре, в котором непреодолимая сила  палестинцы, требовавшие у Израиля больше, чем он когда-либо предлагал,  сталкивалась с недвижимым объектом в виде сопротивления Израиля. При этом сами США фактически поддерживали это сопротивление», — считает The Times.
 
По всей видимости, Трамп рассчитывал, что если он открыто встанет на сторону Израиля, то сможет изменить правила. Он не видел проблемы в том, чтобы посеять хаос: это помогло усадить за стол переговоров Северную Корею, значит, могло сработать и в случае с Палестиной.
 
Поэтому Трамп отправил с этой идеей своего зятя Джареда Кушнера к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману. Предполагалось, что он как влиятельная фигура в арабском мире сможет оказать давление на палестинцев.
 
По данным издания, Кушнер и саудовский принц договорились, что если палестинский президент Махмуд Аббас примет требования Израиля, то будет реализована формула урегулирования «два государства для двух народов». В противном случае его пост должен был занять другой человек, который соглашался с этими условиями.
 
Мухаммед бен Сальман никогда формально не признавал, что обсуждал этот вопрос с Аббасом. Тем не менее события вчерашнего дня показывают, что любой подобный подход могут перечеркнуть действия самих палестинцев, заключает The Times.
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источник
Times Великобритания Европа
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