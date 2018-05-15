Hürriyet Daily News: для Эрдогана Трамп больше не посредник в ближневосточном урегулировании

После переноса своего посольства в Иерусалим из Тель-Авива США лишились статуса «потенциального посредника» в процессе урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для «исламского мира» Восточный Иерусалим останется столицей Палестины, несмотря на попытки Вашингтона добиться обратного, подчеркнул турецкий политик.

США потеряли статус «потенциального посредника в мирном процессе на Ближнем Востоке», приняв решение перенести своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в лондонском аналитическом центре Chatham House. «Решение США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим неудачно. Мы не можем не чувствовать, что живём словно в мрачные времена накануне Второй мировой войны», — отметил турецкий политик.

По словам вице-премьера Турции Бекира Боздага, Вашингтон «несёт ответственность за резню Израиля» на границе с Газой, в ходе которой погибли как минимум 37 палестинцев. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что осуждение убийств на границе Газы и Израиля недостаточно и должны быть приняты совместные меры. Чавушоглу призвал Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств проявить больше солидарности по палестинской проблеме.

Министерство иностранных дел также осудило убийства палестинцев. «Мы жёстко осуждаем решение администрации США перенести посольство в Иерусалим, нарушающее международное право и все действующие резолюции ООН. Мы повторяем, что эти действия с юридической точки зрения недействительны», — заявили в ведомстве. «Администрация США несёт полную ответственность за последствия названного решения, которое угрожает уничтожением условий, достигнутых в ходе мирного процесса. Мы осуждаем убийства, совершённые израильскими войсками», — добавил турецкий МИД.

Днём ранее Эрдоган также заявил, что Восточный Иерусалим останется столицей Палестины, несмотря на все попытки добиться признания Иерусалима столицей Израиля. По словам Эрдогана, на Генассамблее ООН 128 стран «чётко проголосовали против решения США перенести своё посольство, и лишь несколько стран поддержали США». «Иерусалим, прежде всего Восточный Иерусалим, — это столица Палестины. Как исламский мир мы это признаём», — резюмировал турецкий лидер.