Independent: Вьетнам требует от Monsanto компенсации жертвам «Агента Оранж»

Вьетнам требует, чтобы компания Monsanto выплатила компенсацию жертвам «Агента Оранж», сообщает британская газета The Independent. Этот химикат, произведённый компанией, армия США использовала в годы войны во Вьетнаме. От его воздействия до сих пор страдают миллионы людей, потому что вызванные им заболевания передаются по наследству потомкам жертв применения отравляющего вещества.

Вьетнам потребовал от Monsanto выплатить компенсацию жертвам «Агента Оранж», которым компания снабжала американскую армию во время войны во Вьетнаме, пишет британская газета The Independent.

Это требование было сделано после того, как фирму обязали заплатить $289 млн школьному смотрителю, в обязанности которого входит следить за состоянием спортивной площадки. Он утверждал, что использование гербицидов компании способствовало развитию у него последней стадии рака, рассказывает издание.

«Вердикт является юридическим прецедентом, который опровергает прежние утверждения о том, что гербициды, изготовленные Monsanto и другими химическими корпорациями США и предоставленные армии США во время войны, безвредны», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Вьетнама.

Он также отметил, что Вьетнам испытал на себе разрушительные последствия войны, и в особенности это касается продолжительного и губительного воздействия токсичных химических веществ, в том числе «Агента Оранж».

Как поясняет издание, «Агент Оранж» — это химическая смесь гербицидов и дефолиантов, которую военные США использовали во время войны в лесах Вьетнама, чтобы лишить партизанские отряды пищи и укрытия. В период с 1961 по 1971 год американские военные распылили почти 50 млн литров химического вещества над более чем 50 тыс. км территории южного Вьетнама.

Диоксин, являющийся высокотоксичным элементом в составе «Агента Оранж», называют среди причин таких серьёзных проблем со здоровьем, как врождённые дефекты, рак и другие смертельные заболевания.

Миллионы людей до сих пор страдают от последствий его применения, потому что заболевания передаются потомкам жертв, подвергшихся его прямому воздействию, в том числе во вьетнамской и американской армии.

В компании Monsanto утверждают, что правительство выпустило специальные инструкции для создания «Агента Оранж» и само определяло, когда, где и как было использовано вещество. «Агент Оранж был произведён исключительно для правительства и использовался только им», — уверяют в Monsanto.

На сайте компании опубликовано сообщение, в котором отмечается, что изготовлением химиката занимался один из девяти правительственных подрядчиков. Monsanto была основана в штате Миссури в 1901 году, а в июне её приобрела немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer AG, напоминает The Independent.