SN: переговоры с Меркель «искушённый тактик из Москвы» провёл с козырем в рукаве

На переговорах с канцлером ФРГ «опытный тактик из Москвы» дал понять, что в рукаве у него ещё есть козыри, пишет Salzburger Nachrichten. В замок Мезеберг Владимир Путин «демонстративно» прибыл со свадьбы главы МИД Австрии. Как отмечает издание, для Меркель это должно было быть предупреждением, что «дружественные по отношению к России» правительства Австрии и Италии могут стать троянским конём в ЕС и в конце этого года помешать Брюсселю продлить антироссийские санкции.
Геополитическая ситуация в мире изменилась, а с ней — и отношения между Берлином и Москвой. В мае канцлер Германии Ангела Меркель побывала с визитом у главы Кремля Владимира Путина в Сочи, а на днях президент России впервые с 2016 года «вступил на немецкую землю», пишет Salzburger Nachrichten.
«В настоящее время есть шансы найти общие интересы даже в спорных вопросах. К тому же непредсказуемость президента США Дональда Трампа толкает сейчас к более тесному сотрудничеству и правительства других стран», — поясняет австрийская газета.
При этом не так сильно удивляет то, что Путин, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, всё более интенсивно пытается наладить новые контакты. Хлопоты российской экономике доставляют не только санкции США, но и штрафные меры ЕС, отмечает Salzburger Nachrichten.
«Впрочем, в отличие от Эрдогана Путин не остался с пустыми руками (из-за санкций. — ИноТВ): с точки зрения европейских дипломатов, своей главной цели на Украине он уже добился. Путин оказывает решающее влияние на сепаратистов на востоке Украины. На длительное время Россия обеспечила себе влияние в ещё одной бывшей советской республике», — утверждает издание.
С военной точки зрения, своей цели Российская Федерация добилась и в Сирии, продолжает Salzburger Nachrichten. Владимир Путин обезопасил российские военные базы на сирийской территории, «вернул Россию на международную арену и указал такой сверхдержаве, как Соединённые Штаты, границы дозволенного».
«И всё же происходящее в Сирии как раз и демонстрирует, что мощь Путина ограничена, поскольку сила России заключается в первую очередь в её армии. Чтобы сохранить своё влияние в регионе, Путину нужны деньги и признание законности от европейских политиков», — констатирует австрийская газета.
После того как в ходе переговоров с Ангелой Меркель в Сочи и замке Мезеберг Владимир Путин подчеркнул важность экономических отношений, стало понятно, что «в Германии он нуждается ещё по одной причине».
«Без поддержки Меркель он может не надеяться на то, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море будет завершено. Он ему, однако, нужен для того, чтобы гарантировать поступления в госбюджет России», — уточняет Salzburger Nachrichten.
И тем не менее в том же Мезеберге «искушённый тактик из Москвы» дал понять, что «в рукаве у него ещё есть козыри». Дело в том, что глава Кремля якобы «может подорвать единство» Европейского союза, убеждено издание.
«Путин демонстративно прибыл (в Мезеберг. — ИноТВ) со свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Для Меркель это должно было стать предупреждением, что правые и дружественные к России правительства Австрии и Италии могут стать своего рода троянским конём в Евросоюзе и в конце этого года помешать продлению санкций ЕС против Российской Федерации. Ведь кто же будет голосовать против почётного гостя своей собственной свадьбы?» — предупреждает Salzburger Nachrichten.
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