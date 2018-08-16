Süddeutsche Zeitung: немецкий бундесвер превратился в склад запчастей

Немецкая армия сегодня переживает не лучшие времена, однако особое беспокойство в вооружённых силах вызывает плохое финансовое обеспечение войск. Как пишет Süddeutsche Zeitung, с 2014 года половина военного оборудования боеспособна лишь потому, что вторая половина совершенно изношена, и бундесвер сегодня, по сути, является хорошо оборудованным складом запчастей.

Немецкие вооружённые силы сегодня переживают не лучшие времена. Как пишет Süddeutsche Zeitung, каждый пятый кандидат в офицеры оставляет службу в первые полгода, а при наборе лиц, добровольно проходящих воинскую службу, с каждым годом становится всё труднее найти предусмотренных в планах 8 500 мужчин и женщин, а также удержать их в армии. Однако гораздо больше заботит плохое финансовое обеспечение войск.



Как продолжает издание, глядя на военный бюджет в размере €38,5 млрд на 2018 год, непосвящённые могут спросить: почему такое огромное количество денег не гарантирует, что вертолеты полетят, а подводные лодки поплывут? Но если присмотреться внимательнее, то станет очевидным недофинансирование армии: расходы на личный состав и его обеспечение составляют почти половину бюджета, чистые эксплуатационные расходы ещё около 18%, и лишь 13%, остаются на закупки военного имущества.



По мнению автора статьи, этого совершенно недостаточно для решения всех тех задач, которые ставятся перед бундесвером в последнее время. Это и зарубежные операции в Афганистане, Мали и на Средиземном море, операции в рамках стратегии НАТО, увеличение присутствия в новых странах-членах альянса в Восточной Европе.



Но для операций за рубежом, например, участия в миссиях ООН в Афганистане и Мали, часто требуется другое вооружение, чем для оборонных целей в Европе. Там нужны вертолеты, не теряющие боеспособности при жаре, пыли и песке, или боевые машины пехоты, защищенные от мин. Лишь к концу первой операции в Афганистане, которая длилась с 2001 по 2014 год, ФРГ сумела предоставить своим солдатам надежное и качественное вооружение.



«Но чтобы добиться этого, бундесвер низвели до уровня хорошо оборудованного склада запчастей. В 2014 году его способность к обороне страны и альянса значилась только на бумаге. До сих пор половина военного оборудования боеспособна лишь потому, что вторая половина совершенно изношена», — пишет автор статьи.



И это в последний раз стало очевидным во время действий в составе Объединённой оперативной группы повышенной готовности НАТО численностью 5 000 человек, половину из которых составляли немцы. Для этой цели им пришлось по всей стране одалживать автотранспорт и другое оборудование, которого в результате теперь в других местах просто нет.



На фоне продолжающегося кризиса в немецком правительстве разгорелись жаркие споры о двух процентах ВВП на оборонные расходы, инициированные президентом США Трампом на последнем саммите НАТО. В то время как американцы расходуют на военные нужды почти 4 % своего ВВП, Германия тратит даже меньше 1,3 %. В настоящее время министр внутренних дел фон дер Ляйен предпринимает усиленные попытки добиться 1,5 % от ВВП.



Однако эксперты считают, что и намеченных 1,5 % будет недостаточно, если посмотреть на длинный список потребностей бундесвера. По мнению бывшего председателя военного комитета НАТО Клауса Науманна, эти средства «ни в коем случае не пойдут на вооружение, а в лучшем случае на уменьшение дефицита, возникшего в результате имевших место с 2000 года недофинансирования и проведенных спецопераций, и поэтому не усилят напряжения в отношениях с Россией».



Как заключает издание, с конца холодной войны, когда бундесвер располагал 4 500 тяжелых танков, их число сильно сократилось, благодаря мирным временам. Но когда по чисто финансовым соображениям их количество было сокращено до 225 штук, из которых далеко не все боеспособны, председатель комитета бундестага по вооружённым силам Ганс-Петер Бартельс назвал эту ситуацию типичным примером вопиющего недовооружения армии. После этого фон дер Ляйен решила выкупить у промышленных предприятий 104 уже списанных танка, чтобы восстановить минимальную способность к устрашению противника хотя бы по танкам, но для этого танки необходимо за большие деньги модернизировать и перевооружить.



«Когда бундесвер получит все танки в надлежащем состоянии, на дворе будет стоять уже 2023 год. Предполагаемые расходы: €760 млн. И это только один пример из многих», — подводит итог автор статьи.