SZ предостерегла Берлин — всеобщая воинская повинность только разожжёт конфликт с Россией

Большинство жителей Германии поддерживают инициативу немецких политиков вновь ввести в стране всеобщую воинскую повинность, пишет Süddeutsche Zeitung. Впрочем, как предупреждает издание, принятие подобного закона не только неоправданно, но и приведёт к «ненужному разжиганию» конфликта с Россией.
Целый ряд политических деятелей правящей коалиции Германии призывает вновь ввести в стране всеобщую воинскую повинность, которую отменили ещё в 2011 году. При этом большинство жителей ФРГ даже поддерживают эту инициативу, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
По мнению этих политиков, возвращение в силу закона об обязательном прохождении службы в армии решит проблему пополнения бундесвера молодыми кадрами и «сблизит его с обществом», уточняет автор статьи Йоахим Кэппнер.
Те, кто требует вновь ввести в Германии всеобщую воинскую повинность, однако, упускают из вида основные причины, которые в своё время и привели к её отмене, подчёркивает журналист Süddeutsche Zeitung.
Для повторного введения всеобщей воинской обязанности элементарно нет «главного основания» — а именно внешней угрозы, которая была бы настолько велика, что оправдывала бы «подобное посягательство на охраняемые правом свободы граждан», констатирует Кэппнер.
«В старой Федеративной республике Германии всеобщая воинская обязанность была необходима, поскольку она представляла собой элемент традиционного устрашения стран Варшавского договора. К счастью, в настоящее время подобной угрозы нет, несмотря на напряжённость в отношениях между Западом и Россией. Поэтому возвращение Германии к всеобщей воинской повинности абсолютно неоправданно и только приведёт к ненужному разжиганию этого конфликта», — убеждён журналист немецкой газеты.
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