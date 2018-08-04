Times: в британском парламенте предлагают начать уголовное расследование «российского вмешательства»

Член британского парламента Дэмиан Коллинз заявил, что Великобритании необходимо начать собственное уголовное расследование, для того чтобы установить истинные масштабы «российского вмешательства», передаёт The Times. По словам Коллинза, лишь полицейское расследование с полномочиями по изъятию документов сможет добраться до сути любого «кремлёвского заговора».

Член британского парламента Дэмиан Коллинз заявил, что Великобритании необходимо начать собственное уголовное расследование, для того чтобы установить истинные масштабы российского вмешательства в демократические процессы в стране, передаёт The Times.

По его словам, лишь полицейское расследование с полномочиями по изъятию документов сможет добраться до сути любого «кремлёвского заговора» с целью влияния на референдум о выходе Великобритании из ЕС, а также обезопасить будущие выборы.

Издание отмечает, что парламентское расследование, возглавляемое Коллинзом, выявило наличие серьёзной угрозы со стороны российской кампании по дезинформации демократии в Великобритании, а также наличие связей Москвы и основателя кампании, агитировавшей за брексит. Однако в отличие от США, где в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, было выдвинуто 191 обвинение 32 россиянам и американцам, в Великобритании не было выдвинуто ни одного обвинения.

«Мне кажется, нам нужен британский Мюллер. При проведении расследования мы действовали на пределе своих возможностей, мы сделали такие вещи, которые прежде не делал ни один другой парламентский комитет, однако у нас нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет власти, которая есть у Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи», — заявил Коллинз.

По его мнению, новое расследование должно осуществляться национальным агентством по борьбе с преступностью. При этом полиция должна обеспечить более тесное сотрудничество подозреваемых в связях с Москвой с представителями агентства.

Кроме того, Коллинз настаивает на необходимости запрета Facebook публикации политической рекламы во время выборов за исключением зарегистрированных агитационных кампаний.

Британская газета пишет, что Москва потратила ₤77 тыс. на публикацию 3 тыс. объявлений в Facebook в преддверие американских президентских выборов 2016 года, которые увидели около 126 млн. американцев. При этом в компании настаивают на незначительности общей суммы российских инвестиций в рекламу во время проведения референдума по брекситу.

«Я не уверен, что технологические компании делают достаточно, чтобы помочь нам в поиске подозрительных счетов. Есть все шансы, что данные российские сети куда масштабнее, чем мы представляем, и потенциально намного более влиятельны», — приводит The Times слова Коллинза.

Так, парламентарий предложил правительству рассмотреть возможность принятия законов, обязывающих социальные сети искать и удалять вредоносный контент.

The Times напоминает, что Facebook был оштрафован на ₤500 тыс. после того, как британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила персональные данные 87 млн пользователей социальной сети. При этом создатель платформы Марк Цукерберг отказался предстать перед парламентским расследованием.