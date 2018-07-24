Le Figaro: в конституции Кубы появится право на частную собственность

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Der Standard: избиратели Трампа продолжают верить в своего «безумца» Der Standard
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CM: Россия преподала США урок в разработке новейшего вооружения без раздутых бюджетов Contra Magazin
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Американский профессор: университетское образование в США уже не спасти Fox News
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В Японском море корабли ТОФ отработали «уничтожение» подлодки условного противника
Корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота (ТОФ) России в ходе учений в Японском море отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.
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Немецкий политик рассказал о вреде антироссийских санкций
Антироссийские санкции являются бессмысленными и наносят вред экономикам Германии и России. Об этом в интервью «Известиям» заявил лидер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Александр Гауланд.
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В Греции из-за лесных пожаров погибли 20 человек
В Греции в результате лесных пожаров погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя греческого правительства Димитриса Цанакопулоса.
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СМИ: В Росстате прогнозируют увеличение численности населения России к 2036 году
В Росстате обновили демографический прогноз до 2036 года, согласно оптимистическому варианту, к этому моменту в России будет жить 157 млн человек. Об этом пишет газета «Известия».
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Южных Курил
В Тихом океане возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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Источник: Израиль не отвергал предложений России по Сирии
Израильская сторона на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштабом заявила о заинтересованности в выводе сил Ирана из Сирии, но не отказывалась от каких-либо предложений Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Израиля.
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В Турции самолёт совершил экстренную посадку после столкновения с птицей
Самолёт, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Трабзон.
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Сенат США утвердил Роберта Уилки на должность министра по делам ветеранов
Американские сенаторы большинством голосов утвердили Роберта Уилки на пост министра по делам ветеранов США. Об этом сообщает Associated Press.
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Замглавы ФСИН заявил о попытках избитого заключённого провоцировать сотрудников колонии
Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый заявил, что заключённый, избиение которого в исправительной колонии Ярославля в 2017 году попало на видео, пытался спровоцировать сотрудников ИК. Об этом сообщает Интерфакс.
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СМИ: Макфол проведёт встречу с советником Трампа по России
Бывший посол США в России Майкл Макфол во вторник, 24 июля, проведёт встречу в Белом доме с главным советником американского президента Дональда Трампа по вопросам России Фионой Хилл. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на два источника.
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Инспекторы из России посетят военный объект в Дании
Группа российских инспекторов планирует 24 июля посетить военный объект вооружённых сил Дании. Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
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Прокуратура Киева повторно направила в суд обвинительный акт по делу об убийстве Вороненкова
Киевская прокуратура повторно направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, которые подозреваются в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Юрист Паньков из «лондонского списка» Титова оценил возможность вернуться в Россию
Московский юрист Дмитрий Паньков прокомментировал в беседе с RT принятое в Генеральной прокуратуре решение о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских предпринимателей.
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Глава МИД Ирана прокомментировал предостережения Трампа
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя предостережения со стороны президента США Дональда Трампа в адрес его страны, заявил, что они его «не впечатлили».
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Захарова прокомментировала эвакуацию участников «Белых касок» из Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия 24» прокомментировала эвакуацию участников организации «Белые каски» из Сирии, отметив, что сторонники сообщества «занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной».
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Фёдор Емельяненко рассказал о своём отношении к высказываниям американца Соннена
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал о своём отношении к высказываниям своего следующего соперника, американца Чейла Соннена.
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ФНС и ФСБ нашли нарушения в работе «популярного интернет-магазина электроники»
Федеральная налоговая служба и Федеральная служба безопасности выявили нарушения в работе популярного интернет-магазина электроники, сообщает пресс-служба ФНС.
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Федерер снялся с турнира ATP в Торонто
Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с турнира Открытого чемпионата Канады — Кубка Роджерса.
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Неизвестный с ножом попытался напасть на караульного у парламента Канады в Оттаве
Мужчина попытался напасть с ножом на члена гвардии во время церемонии смены караула около здания парламента в Оттаве, злоумышленника арестовали.
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Ночными маршрутами в Москве воспользовались во время ЧМ-2018 почти 150 тысяч человек
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года 12 ночными маршрутами в Москве воспользовались почти 150 тыс. человека, сообщает m24.
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Сборная России завоевала одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью
Сборная России завоевала одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Венгрии.
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Экс-депутат Рады проехал по Крымскому мосту
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко проехал на автомобиле по Крымскому мосту. Своим мнением политик поделился в видеоролике, опубликованном в Facebook.
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Агент Озила обрушился с критикой на президента «Баварии» Хёнесса
Эркют Согут, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, завершившего международную карьеру, ответил президенту мюнхенской «Баварии» Ули Хёнессу.
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Дату судебного заседания по делу Манафорта перенесли на 31 июля
Дату судебного заседания по делу Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, перенесли на 31 июля 2018 года.
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В Роспотребнадзоре напомнили о способах, порядке и сроках оплаты коммунальных услуг
В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области напомнили о способах, порядке и сроках оплаты коммунальных услуг, сообщает «Янтарный край».
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В Удмуртии запретили передвигаться на снегоходах по парку «Шаркан»
В Удмуртии запретили пользоваться снегоходами в природном парке «Шаркан», сообщает «Реальное время».
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Установлена первая в жилом районе Москвы зарядная станция для электромобилей
В московском Марьине появилась зарядная станция для электромобилей, сообщает m24. Она стала первой, установленной в жилом районе.
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Москалькова заявила о готовности помочь адвокату, сообщившей о пытках в колонии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готова помочь адвокату Ирине Бирюковой, которая сообщила о поступивших в её адресах угрозах после предоставления видео пыток в ярославской колонии.
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Домрачева попала в ДТП в центре Минска
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Минска.
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Трамп рассматривает возможность отзыва допуска к секретной информации у ряда экс-глав спецслужб
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность отзыва допуска к секретной информации у ряда бывших глав спецслужб США, в том числе у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, так как они «политизируют и монетизируют» свой доступ к данным. Об этом заявили в Белом доме.
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Испортивший граффити с Черчесовым вандал оказался ЛГБТ-активистом
ЛГБТ-активист Анатолий Обросков признался, что испортил граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на трансформаторной будке в Пушкарском саду.
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Акцию «День без турникетов» в Москве посетили более 10 тысяч человек
На акции «День без турникетов» в Москве побывали более 10 тыс. человек, сообщает m24.
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Бизнесмен Шаманов из «списка Титова» о возможности вернуться в Россию: вылечу первым самолётом
Владелец компании «Авиачартер», московский бизнесмен Михаил Шаманов прокомментировал в разговоре с RT решение заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов.
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Болтон планирует встретиться с «российским коллегой» в августе
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен встретиться с «российским коллегой» в августе, заявили в Белом доме.
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В Подмосковье обезвредили 158 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала года
В Московской области обезвредили 158 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2018 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт правительства региона.
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Источник: селекционер «Манчестер Юнайтед» займёт пост спортивного директора в «Зените»
Хавьер Рибальта оставил должность главы скаутской службы в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед».
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При обрушении плит в здании под Самарой погиб ребёнок
Один ребёнок погиб, ещё четверо пострадали в результате обрушения железобетонных плит в неэксплуатируемом здании в Кинельском районе Самарской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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Жена спасшего детей из реки в Астраханской области рассказала о муже
Жительница Астраханской области Айгуль Умбетова рассказала о своём муже Даине, который спас детей из реки Бузан.
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Бывший вице-президент «Роснефти» Локтионов из «списка Титова» оценил возможность вернуться в Россию
Московский бизнесмен, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов прокомментировал в беседе с RT принятое в Генеральной прокуратуре решение о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских предпринимателей.
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В ООН заявили, что организация не принимала участие в эвакуации «Белых касок» из Сирии
ООН не принимала участие в эвакуации участников «Белых касок» из Сирии, заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
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Скончался упавший с девятиметровой высоты в аэропорту Турции ребёнок из России
Скончался двухлетний россиянин, упавший с девятиметровой высоты в аэропорту Турции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката семьи.
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Верховный суд оценил спорные случаи штрафов на основе фотовидеофиксации нарушений ПДД
Верховный суд прокомментировал спорные случаи штрафов на основе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает «Российская газета».
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Бизнесмен Петров из «списка Титова» прокомментировал возможность вернуться на родину
Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре, юрист, глава юридической компании Евгений Петров прокомментировал в беседе с RT принятие в Генеральной прокуратуре России решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов.
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Геркус анонсировал новости по трансферам «Локомотива»
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус согласился с мнением, что повторить победу в чемпионате России будет сложнее, чем в первый раз.
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«Роскосмос» не располагает сведениями о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш
У «Роскосмоса» нет информации о втором задержанном сотруднике Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в рамках дела о государственной измене. Об этом сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Сёмин назвал игру за Суперкубок продолжением чемпионата России
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями от награждения команды золотыми медалями чемпионата России.
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Бизнесмен Кураев из «списка Титова» оценил возможность вернуться на родину
Калужский предприниматель Леонид Кураев прокомментировал в беседе с RT принятое в Генеральной прокуратуре России решение о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении его самого, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова.
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В Лондоне установили кордоны в одном из районов города из-за нападения неизвестного с ножом
Полиция Лондона установила кордоны в одном из районов города после атаки неизвестного с ножом, в результате которой в критическом состоянии госпитализирован по меньшей мере один человек.
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Баскетболист Новицки подписал контракт с «Далласом» и установит рекорд НБА по количеству сезонов в одной команде
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» объявил о подписании контракта с немецким форвардом Дирком Новицки.
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Бизнесмен Погиба из «списка Титова» рассказал о планах после возвращения в Россию
Бизнесмен из Ростова, владелец СК «Славяне» Юрий Погиба в беседе с RT прокомментировал решение заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов.