Le Figaro: в конституции Кубы появится право на частную собственность

В новую конституцию Кубы, которая в ближайшие дни должна быть одобрена Национальной ассамблеей народной власти страны, а затем и на всенародном референдуме, должно быть внесено право на частную собственность, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, ссылаясь на кубинскую газету «Гранма», «к социалистической собственности на средства производства добавится признание новых форм собственности, среди прочих — частной собственности», при этом «политические основы социалистического и революционного государства останутся неизменными».

Шестьдесят лет спустя «триумфа Революции» право на частную собственность будет внесено в новую конституцию Кубы, которая должна быть одобрена в ближайшие дни Национальной ассамблеей народной власти страны, а затем и на всенародном референдуме. По мнению Le Figaro, это настоящая революция, поскольку в конституции будут закреплены капиталистические принципы.

По информации официальной ежедневной газеты Коммунистической партии Кубы «Гранма», «к социалистической собственности на средства производства добавится признание новых форм собственности, среди прочих — частной собственности», при этом «политические основы социалистического и революционного государства останутся неизменными», пишет французское издание.

Чтобы избежать сосредоточения богатств в руках больших предпринимателей, как это было до кубинской революции, право частной собственности не будет распространяться на территории, в которых будет введён специальный режим.

В новом проекте конституции, кроме всего прочего, должна быть закреплена «важность зарубежных инвестиций в экономическое развитие страны». Власти Кубы также намерены изменить функционирование частного сектора, не внося при этом поправки в текст конституции, отмечает Le Figaro.