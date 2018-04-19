Conversation рассказал, чего ждать от нового председателя Госсовета Кубы

У Кубы новый председатель Госсовета, и впервые за 60 лет его фамилия не Кастро, пишет в своей статье для The Conversation профессор Американского университета Уильям Леогранде. Национальное собрание Кубы избрало на этот пост Мигеля Диас-Канеля, который ранее исполнял обязанности первого заместителя председателя Госсовета.

Уильям Леогранде решил разобраться, чего стоит ждать от этого политика.

Как поясняет автор, 87-летний Рауль Кастро, который возглавил Кубу в 2006 году, придя на смену своему брату Фиделю, покинул этот пост, соблюдая установленный им самим лимит по пребыванию у власти. Согласно введённому в 2011 году правилу, высшее руководство страны и Коммунистической партии Кубы не может исполнять свои обязанности более двух сроков. Поступив таким образом, Рауль Кастро открыл возможность не только для появления нового председателя Госсовета, но и вообще для передачи власти представителям нового поколения Кубы.

«Это один из самых важных моментов, которые я наблюдал за 40 лет изучения Кубы», — отмечает Леогранде.

Теперь новому главе Госсовета придётся столкнуться с реальными вызовами. Экономика Кубы слаба, отношения с Вашингтоном ухудшаются, а распространение интернета на коммунистическом острове приводит к появлению всё более широкого спектра критиков внутри страны.

Политический подъём 57-летнего Диас-Канеля представляет собой финальную стадию передачи власти от «исторического поколения», которое участвовало в революции 1959 года, говорится в статье. Харизма Фиделя Кастро, который умер в 2016 году, в течение десятилетий была столпом кубинского режима.

Диас-Канелю — инженеру по образованию, который ранее прошёл путь от руководителя местной ячейки партии до первого заместителя председателя Госсовета, — теперь предстоит заработать себе авторитет эффективным выполнением своих новых обязанностей.

Люди, которые следили за его карьерой, говорят, что он опытный и прагматичный политик. Когда в 1990-х годах он был ещё чиновником Компартии в своей родной провинции Вилья Клара, он ездил на работу на велосипеде, а не на машине с водителем.

По всей видимости, Мигель Диас-Канель чувствует себя неловко перед большими количеством людей, но с маленькими группами он ведёт себя расслабленно, во многом как его наставник Рауль Кастро.

На посту председателя Госсовета Диас-Канелю всё ещё будет помогать опыт и авторитет Рауля, поскольку последний до 2021 года останется первым секретарём Компартии — единственной партии на Кубе. Данный пост — хотя с этим можно поспорить — является более влиятельным, чем должность председателя Госсовета Кубы. Именно руководство партии принимает все крупные решения в экономике, социальной сфере и внешней политике, а глава Госсовета обязан эти решения реализовывать.

«Поэтому я не ожидаю никаких решительных изменений со стороны Диас-Канеля — по крайней мере прямо сейчас», — пишет Леогранде.

Однако эта смена политической власти в стране всё же важна. Ведь впервые Компартию и правительство возглавляют разные люди. Теперь Кубе придётся распределить полномочия между партией и государством.

Мигелю Диас-Канелю также придётся иметь дело с непредсказуемой американской администрацией. Президент Дональд Трамп во многом делегировал кубинскую политику консервативно настроенным американским кубинцам, которых возглавляет сенатор-республиканец из штата Флорида Марко Рубио. В июне 2017 года Трамп объявил об отмене ряда связанных с Кубой политических реформ, проведённых во времена его предшественника Барака Обамы. Также он вновь ужесточил экономическое эмбарго против Гаваны. Кроме того, Майк Помпео, который в скором времени должен возглавить Госдеп, ещё при Обаме активно выступал против налаживания отношений с Кубой, а новый советник по нацбезопасности Джон Болтон в своё время считал Кубу частью «оси зла», несправедливо обвиняя её в разработке биологического оружия.

Как отмечает автор, для 80% кубинцев главой Госсовета всегда был один из братьев Кастро. Поэтому, считает Леогранде, сейчас они взволнованы.

«Люди опасаются, что эта крупная политическая перемена может сопровождаться нестабильностью. Если Диас-Канель сможет добиться достижений в экономике — главном приоритете для большинства кубинцев, — то будут считать, что он достиг успеха. Если же нет, то ему предстоит столкнуться с растущей волной недовольства со стороны тех, кто жаждет перемен», — подытоживает свою статью для The Conversation профессор Уильям Леогранде.