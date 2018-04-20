Le Figaro: кубинцы не питают иллюзий насчёт нового лидера

Несмотря на несмолкаемые торжественные речи, звучащие в адрес нового лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля с экранов государственных телеканалов, простых кубинцев приход к власти нового главы государства не особенно впечатлил, полагает корреспондент Le Figaro в Гаване. По словам автора статьи, жители Кубы больше обеспокоены пропитанием, чем политикой, и уже не верят в возможность перемен.

«Какой подарок! Накануне своего дня рождения Мигель Диас-Канель, настоящий аппаратчик 57 лет, получил в наследство президентское кресло», — сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, дата передачи власти была тщательно просчитана: именно в этот день, 19 апреля, 57 лет назад «молодая революция вышла победительницей из сражения в заливе Свиней».

Редакторы кубинских глянцевых журналов называют Диас-Канеля «латиноамериканским Ричардом Гиром». Но что думают о нём кубинцы?

«Ну и на здоровье!» — похоже, считают гаванцы. Как отмечает автор, подавляющему большинству кубинцев новый лидер совершенно не знаком. Всё, что они могут сказать о нем: «Этот человек хорошо подготовлен для такого поста. У него есть опыт».

Сегодня, когда эра Кастро подошла к концу, кубинцы — «новые люди», о которых мечтал Че Гевара, — совершенно не интересуются политикой, замечает журналист. «Диас-Канель? А это какой-то важный человек?» — интересуется мальчик 14-лет, с которым корреспондент разговорился в автобусе. Не интересен им и социализм. Более того: они над ним смеются, отмечает автор.

Прямые трансляции сессии Национальной ассамблеи, на которой избирается новый председатель Государственного совета, никто не смотрит. Всем очевидно, что в первую очередь миссией нового главы государства станет «сохранение и поддержание завоеваний революции». В последние дни этот посыл звучал «сверх всякой меры».

«Никто больше не верит в перемены», — заключает корреспондент Le Figaro. В 2006 году болезнь Фиделя Кастро вызвала в обществе «оцепенение». В 2008 году, после избрания на пост главы государства Рауля Кастро, некоторые из людей на улицах ещё надеялись на прагматизм нового лидера, хотя большинство скептически оценивали перспективы грядущих перемен. «Сегодня, после провала попытки сближения с Соединёнными Штатами и объявленной Вашингтоном холодной войны, скептицизм силён как никогда», — отмечает автор.

Так, Мейлин, 27-летняя медсестра, «с нескрываемым презрением» смотрит на футболки с изображением Че Гевары. «Я устала с самого детства слышать и видеть ложь, прославляющую Че», — говорит она.

Для простых кубинцев приоритетом является не будущее, а настоящее: как выжить и прокормиться. Работники «воруют всё, что могут унести» с предприятий, чтобы хоть как-то «округлить» мизерную зарплату. «Тропические красавицы» ищут иностранцев, чтобы иметь возможность покинуть страну любой ценой. Такова ситуация на Кубе в момент прихода к власти Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

Во время избрания Диас-Канеля на пост первого заместителя председателя Госсовета страны 5 лет назад Рауль Кастро отметил, что его «профессиональный путь насчитывает почти 30 лет и был начат с самых низов». В этот раз, как отмечает журналист, Кастро предпочёл воздать почести не преемнику, а революции.

«В кубинских выпусках новостей со среды звучит хриплый голос ведущего Рафаэля Серрано, который вот уже много десятилетий ежедневно сообщает хорошие новости», — передаёт издание. Государственный телеканал Cubavison демонстрирует вереницу лиц простых кубинцев и парламентариев, воздающих почести новому председателю Государственного совета. Среди последних Мариэла Кастро, дочь Рауля, заявившая: «Будущее наступило». По мнению автора статьи, даже в условиях отсутствия свободы слова в заявлениях депутатов можно увидеть настроение времени: «Никакой революции в революции». Единство, единство и ещё раз единство.