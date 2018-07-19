Штайнмайер: Европа не может положиться на переменчивого Трампа

Европа должна взять на себя внешнеполитическую ответственность и начать самостоятельно отстаивать свои интересы на международной арене, заявил в интервью Passauer Neue Presse президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, европейцы не могут положиться на главу Белого дома Дональда Трампа, который меняет свою политику каждый день и только создаёт риски для континента.

Своей политикой американский президент Дональд Трамп «создаёт риски для Европы», заявил в интервью Passauer Neue Presse президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Но нельзя жертвовать трансатлантическими отношениями, которые выстраивались так долго, только из-за того, что европейцам не нравится политика нынешнего главы Белого дома, советует он: «Раз мы не можем изменить Трампа, значит, настало время выработать новое европейское самосознание».

Европа должна научиться сама справляться с трудностями, в том числе и с миграционным кризисом, продолжает бывший министр иностранных дел Германии: «Мы должны понять, что даже крупные европейские государства не будут играть в мире никакой роли, если мы в Европе не будем держаться вместе». Штайнмайер настаивает на необходимости выработать общую торговую и оборонную политику ЕС. По его словам, только тогда в треугольнике между Китаем, Россией и США Европа сможет сохранить влияние и политический вес.

«Мы должны осознать, что такое внешнеполитическая ответственность», — добавил Штайнмайер. Он напомнил европейцам, что в сложившихся обстоятельствах им не на кого положиться. «Мне не понятно, по какому курсу сейчас движется внешняя политика США, ведь она меняется каждый день. Поэтому мы должны взять на себя ответственность за нашу собственную европейскую внешнюю политику и, соответственно, наши отношения с другими регионами мира: в первую очередь с той частью Европы, которая относится к ЕС, а также с соседними регионами на юге», — заявил президент.

«Мы не имеем права позволить себя разделить. Складывается впечатление, что сейчас ни одна из самых крупных держав — ни Китай, ни Россия, ни США, — выражаясь осторожно, не очень-то и заинтересована в стабильности Европейского союза. Тем сильнее нам нужно быть в этом заинтересованными», — предостерегает президент.