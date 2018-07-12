Ле Пен предложила включить Россию в НАТО и заняться борьбой с терроризмом

После распада СССР Североатлантический альянс потерял свою цель, и французский политик Марин Ле Пен предлагает наделить НАТО новой миссией: бороться против исламского терроризма и фундаментализма. И в таком случае, отметила она в эфире CNews, в составе альянса должна быть и Россия.

Дональд Трамп сейчас находится в Брюсселе. Сначала он будет присутствовать на встрече НАТО и отчитает европейские страны блока: оплатите свои долги, оплатите свои счета, обеспечьте собственную защиту, разберитесь со своей обороной. Не оказывает ли он таким образом достаточное давление на всю Европу, чтобы та извлекла из этого пользу: занялась своей обороной и объединилась бы даже в военной сфере?

МАРИН ЛЕ ПЕН, лидер партии «Национальное объединение»: Но помимо денежного аспекта — ведь на самом деле страны не исполняют своих обязательств и не тратят на оборону 2 процента ВВП, — настоящий вопрос заключается в том, зачем нужно НАТО? Возможно, им и стоило собраться, чтобы понять, зачем нужно НАТО.

Со времён распада СССР у него больше нет цели. Нельзя ли собраться и сказать: мы наделим НАТО новой миссией — бороться против исламского фундаментализма и терроризма. Вот новая интересная миссия. И в рамках этой миссии, я могу сказать, Россия должна войти в НАТО. Вот что было бы мудро.

Но этого не скажут, ведь 15 июля в Хельсинки Дональд Трамп будет встречаться с Владимиром Путиным, и европейских стран там не будет.

Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.