Киев счёл новые названия российских подразделений посягательством на «чужую славу»

Глава украинского Генштаба Виктор Муженко назвал присвоение некоторым частям российской армии названий в честь украинских городов «озвучиванием претензий на земли других народов». Как пишет «Зеркало недели», Муженко также добавил, что таким образом Россия «ворует чужую историю и славу».

Начальник Генерального штаба вооружённых сил Украины Виктор Муженко охарактеризовал присвоение некоторым частям российской армии названий в честь украинских городов как своеобразную «маркировку» территории и «озвучивание претензий на земли других народов». Как пишет «Зеркало недели», об этом говорится в сообщении начальника Генштаба на странице в Facebook.

«О присвоении так называемых почётных названий частям российской армии. 1. Украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции, и действия России никоим образом на нас не влияют. 2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу. 3. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения», — заявил Муженко.

Он добавил, что эти действия чётко сигнализируют о том, что «Россия не собирается остановиться на аннексии Крыма и частичной оккупации Донбасса, желая получить все территории нынешней Украины».

Как напоминает издание, 30 июня Владимир Путин присвоил ряду частей и подразделений вооружённых сил России названия в честь украинских городов.