Independent: Пентагон «по-тихому» отказался от миссии предотвращать конфликты

Впервые за последние десятилетия Министерство обороны США «незаметно» изменило публичную декларацию своей миссии, пишет The Independent. В новой версии текста отсутствует предписание «сдерживать войну», но при этом добавлена цель «поддерживать американское влияние за границей», отмечает издание.
Министерство обороны США при президенте Дональде Трампе «незаметно» изменило публичную декларацию своей миссии. Это первая подобная правка за последние десятилетия, пишет The Independent.
По словам издания, Пентагон внёс изменения в опубликованном на его сайте тексте в начале этого года. В новой версии отсутствует предписание «не допускать войну», но при этом добавлена цель «поддерживать американское влияние за границей».
«Задача Министерства обороны предоставлять вооружённые силы, необходимые для сдерживания войны и защиты безопасности нашей страны», — говорилось в онлайн-заявлении ведомства ранее.
Теперь же его миссия определяется следующим образом: «Задача Министерства обороны — предоставить смертоносные объединённые силы для защиты безопасности нашей страны и сохранения американского влияния за границей».
Издание обращает внимание, что впервые Пентагон открыто опубликовал заявление о своей миссии во время президентства Билла Клинтона. Первоначальный текст оставался неизменным при Джордже Буше — младшем и Бараке Обаме.
Примечательно, что эти изменения не вошли в краткое изложение стратегии национальной обороны 2018 года. Представители Пентагона не откликнулись на просьбу The Independent прокомментировать ситуацию.
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